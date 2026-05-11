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Les brèves

Le Gallia Lucciana sacré champion de Corse U14 Régional  11/05/2026

Le Gallia Lucciana sacré champion de Corse U14 Régional

Le Gallia Lucciana a décroché le titre de champion de Corse U14 Régional à l’issue de la rencontre disputée face à l’AS Furiani-Agliani.

Au terme d’un match disputé et accroché, les deux équipes se sont quittées sur un score de 2-2, un résultat suffisant pour permettre au Gallia de valider son sacre régional.

Cette saison récompense le travail accompli par l’ensemble du groupe, l’investissement des éducateurs ainsi que l’engagement des jeunes joueurs tout au long de l’année.

Le club luccianais peut ainsi savourer une belle récompense pour sa formation et ses résultats obtenus dans cette catégorie U14 Régional.


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