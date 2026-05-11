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Haute-Corse : deux accidents de la route font trois blessés


Léana Serve le Lundi 11 Mai 2026 à 19:06

Deux accidents se sont produits dans la journée de lundi en Haute-Corse. Le premier a eu lieu à Aghione sur la D343 au niveau de l’ancienne voie ferrée. Aux alentours de 9h45, deux véhicules sont entrés en collision à faible allure, faisant un blessé en urgence relative qui a été évacué par les pompiers d'Aleria vers le centre hospitalier de Corte. Le second a eu lieu sur la RT20 à Omessa dans le hameau de Caporalino. Vers 10h15, un choc frontal a eu lieu entre deux véhicules. Les pompiers de Ponte Leccia ont évacué deux victimes légèrement blessées vers l’hôpital de Corte.







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