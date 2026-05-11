Météo-France place la Corse en vigilance jaune “vent” dans la nuit de lundi à mardi

La Corse s’apprête à être de nouveau balayée par un épisode de vents soutenus. Les services de Météo-France ont placé les deux départements de l’île en vigilance jaune pour le paramètre « vent » à compter de la nuit de lundi à mardi. L’alerte, qui débutera à 3 heures, devrait être maintenue jusqu’à midi en Corse-du-Sud et jusqu’à 15 heures en Haute-Corse.





Selon les prévisions, un vent de sud-ouest devrait commencer à souffler dans la journée de lundi avec des pointes entre 60 et 70 km/h, voire jusqu’à 80 ou 90 km/h sur le relief, avec parfois quelques averses prévues. Le vent devrait se renforcer dans la soirée, notamment sur la région bastiaise, le Cap Corse et l’intérieur des terres en Haute-Corse. Pour la journée de demain, c’est un vent de secteur ouest qui va souffler, avec des rafales à 110 km/h attendues le matin à Bastia et à Corte, et 100 km/h à Porto-Vecchio. L’après-midi, le vent reste fort avec des pointes à 80 ou 100 km/h, voire 120 km/h sur la Balagne.



Face aux conditions météorologiques attendues pour la journée de mardi, Météo-France recommande la plus grande prudence. Il est notamment conseillé d’être attentif en cas de pratique d’activités sensibles aux risques météorologiques ou à proximité d’un rivage ou d'un cours d'eau, des phénomènes « habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux (mistral, orage, montée des eaux, vagues submergeant le littoral) » étant en effet prévus, et de se tenir au courant de l’évolution de la situation.

