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Le renard et les chats : une parenthèse de douceur à Porto-Vecchio


le Dimanche 10 Mai 2026 à 20:09

Dans un coin de jardin de l'Extrême Sud de l'île,où le silence n’est troublé que par le chant des oiseaux et le froissement des herbes sèches, un jeune renard est apparu il y a quelques jours. Méfiant, maigre, les yeux encore pleins de cette inquiétude sauvage que connaissent les animaux livrés trop tôt à eux-mêmes.



Chantal Portaz-Biancarelli (@Chantal Portaz Photographie)
Chantal Portaz-Biancarelli (@Chantal Portaz Photographie)
On dit souvent que « la faim fait sortir le loup du bois ». Le renard aussi.
Chaque soir, presque à la même heure, il s’approche doucement de la terrasse. D’abord caché derrière les pierres, puis un peu plus près, à pas comptés. Il observe longtemps avant d’oser avancer vers les gamelles des chats. La faim est plus forte que la peur.
Et pourtant, dans ce jardin, personne ne l’a chassé.
Les chats l’ont regardé arriver comme un étrange cousin roux venu des collines. Lui, prudent mais apaisé, a compris peu à peu qu’il pouvait manger sans danger. Alors il revient. Discrètement. Avec cette élégance fragile propre aux animaux libres.

Le renard et les chats : une parenthèse de douceur à Porto-Vecchio
Chantal Portaz-Biancarelli (@Chantal Portaz Photographie), fidèle de CNI, émue par cette présence inattendue, a immortalisé ces instants rares. Sur les images, on devine encore la méfiance dans le regard du jeune renard. Mais on y voit aussi autre chose : un peu de confiance retrouvée.
Peut-être qu’il repartira bientôt vers le maquis, quand il sera assez fort pour retrouver sa vie sauvage. Peut-être gardera-t-il simplement le souvenir silencieux d’un jardin où, pendant quelques jours, des humains et des animaux ont accepté de partager un peu plus que des croquettes : une parenthèse de douceur.





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