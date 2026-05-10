Le renard et les chats : une parenthèse de douceur à Porto-Vecchio

On dit souvent que « la faim fait sortir le loup du bois ». Le renard aussi.
Chaque soir, presque à la même heure, il s’approche doucement de la terrasse. D’abord caché derrière les pierres, puis un peu plus près, à pas comptés. Il observe longtemps avant d’oser avancer vers les gamelles des chats. La faim est plus forte que la peur.
Et pourtant, dans ce jardin, personne ne l’a chassé.
Les chats l’ont regardé arriver comme un étrange cousin roux venu des collines. Lui, prudent mais apaisé, a compris peu à peu qu’il pouvait manger sans danger. Alors il revient. Discrètement. Avec cette élégance fragile propre aux animaux libres.
Chaque soir, presque à la même heure, il s’approche doucement de la terrasse. D’abord caché derrière les pierres, puis un peu plus près, à pas comptés. Il observe longtemps avant d’oser avancer vers les gamelles des chats. La faim est plus forte que la peur.
Et pourtant, dans ce jardin, personne ne l’a chassé.
Les chats l’ont regardé arriver comme un étrange cousin roux venu des collines. Lui, prudent mais apaisé, a compris peu à peu qu’il pouvait manger sans danger. Alors il revient. Discrètement. Avec cette élégance fragile propre aux animaux libres.
Chantal Portaz-Biancarelli (@Chantal Portaz Photographie), fidèle de CNI, émue par cette présence inattendue, a immortalisé ces instants rares. Sur les images, on devine encore la méfiance dans le regard du jeune renard. Mais on y voit aussi autre chose : un peu de confiance retrouvée.
Peut-être qu’il repartira bientôt vers le maquis, quand il sera assez fort pour retrouver sa vie sauvage. Peut-être gardera-t-il simplement le souvenir silencieux d’un jardin où, pendant quelques jours, des humains et des animaux ont accepté de partager un peu plus que des croquettes : une parenthèse de douceur.
Peut-être qu’il repartira bientôt vers le maquis, quand il sera assez fort pour retrouver sa vie sauvage. Peut-être gardera-t-il simplement le souvenir silencieux d’un jardin où, pendant quelques jours, des humains et des animaux ont accepté de partager un peu plus que des croquettes : une parenthèse de douceur.
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