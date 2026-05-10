Collège de L'Ile-Rousse : " voyage au Bel Paese"

Cette année encore, la destination choisie par l'enseignante, en fonction du programme du niveau 3è, était la Ligurie, plus précisément Portofino, Le 5 Terre et Genova.

Le travail en interdisciplinarité s'est développé autour de plusieurs thématiques axées dans un premier temps sur l'émigration et l'immigration , l'évolution de cette région d'hier à aujourd'hui, ses lieux faisant partie du Patrimoine de l'Unesco...Comment l'homme a su modeler ce territoire sans le détruire ?

L'EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) était également basé cette année, sur Genova "La Superba", ses richesses, mais aussi ses faiblesses, son lien étroit avec la Corse, son histoire, le dialecte Génois, son architecture...

Aussi, la Shoa était partie intégrante de ce projet, notamment l'étude de la seconde Guerre Mondiale en lien avec le programme en Histoire--Géographie, et plus précisément de l'œuvre de Primo Levi "Se questo è un uomo" et l'hommage qui lui est rendu chaque année à Genova dans le musée à son nom...

Les élèves avaient pu visiter la synagogue de Bastia en présence de Mme Levy, professeure d'Histoire-Géographie, dans le cadre de leur EPI...

Per non dimenticare mai ...



"Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario" Primo Levi...



En arts-plastiques avec Mr Grini, les élèves ont pu étudier les sculptures du cimetière monumental de Staglieno et en Education Musicale avec Mr Pianelli, la musique de film "La liste de Schindler".

Le voyage pédagogique sest passé par la visite et la présentation de Portofino, Le Cinque Terre avec leurs particularités Manarola, Riomaggiore, Vernazza, Corniglia, Monterosso puis en point final, Genova ...Le cimetière de Staglieno, la tombe de Mazzini, ses "Caruggi", la piazza de Ferrari, Il Palazzo San Giorgio, Le Musée Primo Levi, le ghetto juif, la cathédrale San Lorenzo, le port et l'acquarium...

Le programme qui s'inscrit dans le cadre du CECRL fût riche et les élèves ont ainsi pu mettre en exergue toutes leurs connaissances linguistiques et culturelles en parlant avec les Génois, et les Ligures...