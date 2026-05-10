Football Grand Sud - Un derby sans vainqueur

Tout a débuté samedi à 19 heures par le derby retour de l'extrême sud en Régional 1 entre le Sud FC et l'ASPV. Deux équipes depuis longtemps assurées du maintien. Pas de but dans ce derby retour entre Sudistes et Moustiques qui se sont séparés sur une marque vierge.

En Régional 3, la réserve de l'ASPV accueillait le Niolu au stade du Pruneddu. Une rencontre qui ne s'est finalement pas déroulée dans la mesure où les Niolains ont déclaré forfait.

Enfin en Régional 4, le FC Sotta qui recevait cet après-midi Ponte-Leccia Merusaglia, candidat à la montée en Régional 3, menait 1 à 0 en milieu de seconde période avant que l'arbitre ne soit contraint à interrompre la rencontre en raison de tensions trop importantes sur le terrain. De son côté l'AS Rocca-Taravu sur son terrain de Ciniccia était l'hôte de la réserve cortenaise. Une rencontre qui s'est achevée sur le score de 8 buts à 1 en faveur des Cortenais qui se replacent dans la course à l'accession.