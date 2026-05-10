Avec Marc’Andria Maurizzi, le premier Open international d’échecs de Lecci voit grand

Champion de France en titre, le Bastiais Marc'Andria Maurizzi sera l'une des têtes d'affiche de ce premier Open de Lecci, qu'il disputera à la maison.
Deux cent participants, dont une vingtaine de grands maîtres venus d’Inde, d’Allemagne, de Chine, d’Iran ou du Kazakhstan, certains étant membres du top 100 mondial, comme l’Indien Murali Karthikeyan ou l’Arménien Haik M. Martirosyan. Le Néerlandais Loek van Wely, l’Allemand Alexander Donchenko ou le Brésilien Luis Paulo Supi sont aussi des noms qui comptent sur le circuit international, et ils seront présents.
Réunir toutes ces têtes d’affiche pour une première édition relève assurément du coup de maître. On le doit à l’association Torre di Sogno, nouvellement fondée par le passionné d’échecs lecciais Nicolas Gianni, qui s’est mis en relation avec la ligue corse d’échecs, et Dumè Maurizzi, le père du champion de France en titre Marc’Andria Maurizzi. Le surdoué bastiais, qui était devenu à 16 ans champion du monde juniors en 2023, a joué à plein son rôle d’ambassadeur auprès des meilleurs joueurs du circuit : « Comme mon fils connaît tous les grands maîtres, on a réussi à en convaincre quelques uns de venir », confirme Dumè Maurizzi. Deuxième argument : la Corse. Troisième argument : une dotation conséquente, 32 000 €, réunie par Nicolas Gianni grâce à du sponsoring, dont plus de 8 000 € seront promis au vainqueur : « Ces joueurs, c’est leur travail de jouer aux échecs, rappelle Dumè Maurizzi. Ils viennent ici pour gagner des prix. » Côté Français, Maxime Lagarde, Matthieu Cornette et Sébastien Mazé feront l’honneur de leur présence.
Réunir toutes ces têtes d’affiche pour une première édition relève assurément du coup de maître. On le doit à l’association Torre di Sogno, nouvellement fondée par le passionné d’échecs lecciais Nicolas Gianni, qui s’est mis en relation avec la ligue corse d’échecs, et Dumè Maurizzi, le père du champion de France en titre Marc’Andria Maurizzi. Le surdoué bastiais, qui était devenu à 16 ans champion du monde juniors en 2023, a joué à plein son rôle d’ambassadeur auprès des meilleurs joueurs du circuit : « Comme mon fils connaît tous les grands maîtres, on a réussi à en convaincre quelques uns de venir », confirme Dumè Maurizzi. Deuxième argument : la Corse. Troisième argument : une dotation conséquente, 32 000 €, réunie par Nicolas Gianni grâce à du sponsoring, dont plus de 8 000 € seront promis au vainqueur : « Ces joueurs, c’est leur travail de jouer aux échecs, rappelle Dumè Maurizzi. Ils viennent ici pour gagner des prix. » Côté Français, Maxime Lagarde, Matthieu Cornette et Sébastien Mazé feront l’honneur de leur présence.
Nicolas Gianni, fondateur de la nouvelle association Torre di Sogno, et créateur de ce premier Open de Lecci, qui se disputera à cinquante mètres de la plage.
"Il y a une très grande formation en Corse, mais..."
Homologué par la fédération internationale, le tournoi de Lecci entend marquer les esprits dès son ouverture : « On peut considérer que c’est le plus fort tournoi organisé en France cette année », estime Dumè Maurizzi. Et la Corse – qui accueille déjà l’Open de Porticcio - a tout à y gagner : « Il y a une très grande formation en Corse, notamment par le biais des écoles et avec des clubs structurés dans toute l'île. Mais c’est ensuite que ça bloque. Il n'y a pas de continuité. Nos enfants ne jouent pas assez. Ils manquent d'expérience et de tournois longs », constate Nicolas Gianni, lui-même père de deux jeunes talents insulaires. L’organisation souhaite ainsi offrir aux jeunes joueurs corses l’occasion d’affronter des adversaires expérimentés, sans devoir nécessairement se déplacer sur le continent. Car en parallèle du tournoi principal qui réunira le gratin, deux autres tournois seront réservés à des joueurs plus modestes, licenciés dans des clubs corses.
L’Open de Lecci commencera lundi, dans une salle en bord de plage du camping Golfo di Sogno, lequel s'est fortement impliqué dans l'organisation de l'événement. Il sera ouvert au public, mais sans possibilité d’assister aux parties qui requièrent de la part des joueurs une concentration constante. « Les joueurs seront néanmoins accessibles quand ils auront fini de jouer », précise Nicolas Gianni. Pour cette première édition, les inscriptions ont été limitées à deux cents participants. Les organisateurs espèrent en attirer le double dès l’an prochain.
1er Open international d’échecs de Lecci, du lundi 11 au dimanche 17 mai, au camping Golfo di Sogno à Lecci. Le programme des rondes est à retrouver ici.
Homologué par la fédération internationale, le tournoi de Lecci entend marquer les esprits dès son ouverture : « On peut considérer que c’est le plus fort tournoi organisé en France cette année », estime Dumè Maurizzi. Et la Corse – qui accueille déjà l’Open de Porticcio - a tout à y gagner : « Il y a une très grande formation en Corse, notamment par le biais des écoles et avec des clubs structurés dans toute l'île. Mais c’est ensuite que ça bloque. Il n'y a pas de continuité. Nos enfants ne jouent pas assez. Ils manquent d'expérience et de tournois longs », constate Nicolas Gianni, lui-même père de deux jeunes talents insulaires. L’organisation souhaite ainsi offrir aux jeunes joueurs corses l’occasion d’affronter des adversaires expérimentés, sans devoir nécessairement se déplacer sur le continent. Car en parallèle du tournoi principal qui réunira le gratin, deux autres tournois seront réservés à des joueurs plus modestes, licenciés dans des clubs corses.
L’Open de Lecci commencera lundi, dans une salle en bord de plage du camping Golfo di Sogno, lequel s'est fortement impliqué dans l'organisation de l'événement. Il sera ouvert au public, mais sans possibilité d’assister aux parties qui requièrent de la part des joueurs une concentration constante. « Les joueurs seront néanmoins accessibles quand ils auront fini de jouer », précise Nicolas Gianni. Pour cette première édition, les inscriptions ont été limitées à deux cents participants. Les organisateurs espèrent en attirer le double dès l’an prochain.
1er Open international d’échecs de Lecci, du lundi 11 au dimanche 17 mai, au camping Golfo di Sogno à Lecci. Le programme des rondes est à retrouver ici.
-
Football Grand Sud - Un derby sans vainqueur
-
Ocean Fifty Series - Sébastien Rogues vainqueur à Ajaccio, Thomas Coville en équipier d’une transmission
-
Mélissa Theuriau à Cine Donne : « La jeune génération de filles est beaucoup moins frileuse et s'auto-censure moins que nous»
-
A màghjina - Luce d’oru nant’à Santa Maria
-
Rugby - Le premier Corsica Sette pour les Barbarians