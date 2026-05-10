Avec Marc’Andria Maurizzi, le premier Open international d’échecs de Lecci voit grand

Homologué par la fédération internationale, le tournoi de Lecci entend marquer les esprits dès son ouverture : « On peut considérer que c’est le plus fort tournoi organisé en France cette année », estime Dumè Maurizzi. Et la Corse – qui accueille déjà l’Open de Porticcio - a tout à y gagner : « Il y a une très grande formation en Corse, notamment par le biais des écoles et avec des clubs structurés dans toute l'île. Mais c’est ensuite que ça bloque. Il n'y a pas de continuité. Nos enfants ne jouent pas assez. Ils manquent d'expérience et de tournois longs », constate Nicolas Gianni, lui-même père de deux jeunes talents insulaires. L’organisation souhaite ainsi offrir aux jeunes joueurs corses l’occasion d’affronter des adversaires expérimentés, sans devoir nécessairement se déplacer sur le continent. Car en parallèle du tournoi principal qui réunira le gratin, deux autres tournois seront réservés à des joueurs plus modestes, licenciés dans des clubs corses.L’Open de Lecci commencera lundi, dans une salle en bord de plage du camping Golfo di Sogno, lequel s'est fortement impliqué dans l'organisation de l'événement. Il sera ouvert au public, mais sans possibilité d’assister aux parties qui requièrent de la part des joueurs une concentration constante. « Les joueurs seront néanmoins accessibles quand ils auront fini de jouer », précise Nicolas Gianni. Pour cette première édition, les inscriptions ont été limitées à deux cents participants. Les organisateurs espèrent en attirer le double dès l’an prochain.