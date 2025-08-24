Marc'Andria Maurizzi champion de France toutes catégories

La confrontation avait déjà une saveur particulière : d’un côté, Marc'Andria Maurizi, prodige précoce devenu grand maître international à 14 ans et champion du monde junior en 2023. De l’autre, son mentor, Laurent Fressinet, 43 ans, double champion de France (2010, 2014) et figure respectée du jeu français, ancien secondant du champion du monde Magnus Carlsen.

Après deux parties classiques disputées vendredi et samedi, conclues toutes deux par la nulle, tout s’est joué ce dimanche. Dans la première partie rapide, l’équilibre a encore résisté. Mais dans la deuxième, Maurizi a pris l’initiative. Une préparation soignée dans l’ouverture, une gestion froide du temps et une attaque précise lui ont permis de faire plier l’expérience de son entraîneur.

En s’imposant, le Bastiais décroche son premier titre national toutes catégories.



Un championnat record à Vichy

Le Championnat de France 2025 restera marqué par sa formule et son ampleur. Disputé du 15 au 24 août, il a réuni 1 145 participants, un record. Le National mixte, l’épreuve phare, a vu s’affronter seize joueurs en élimination directe. Maurizzi a successivement écarté Timothé Razafindratsima en quart de finale, puis Étienne Bacrot en demi-finale, au terme de départages déjà haletants.

Outre le sacre du Bastiais, le podium est complété par Laurent Fressinet, vice-champion, et Étienne Bacrot, troisième. Dans le National féminin, la victoire revient à Yosha Iglesias, qui s’impose face à Natacha Benmesbah.



L’avènement d’une nouvelle génération

Au-delà d’un simple titre, ce sacre illustre la bascule générationnelle qui s’opère au sommet des échecs français. Fressinet, solide, respecté et pédagogue, cède la place à son élève, qui incarne déjà la relève.

La trajectoire de Maurizi est singulière : né à Bastia en 2007, il a grandi dans un environnement éloigné des grandes académies échiquéennes, mais a rapidement attiré l’attention par sa maturité de jeu. Devenu grand maître à 14 ans (record français) il a confirmé son statut en s’adjugeant le titre mondial junior en 2023. Ce sacre national vient compléter un palmarès déjà précoce et nourrir les ambitions internationales du jeune Corse.



Un titre symbolique

Dans la salle de Vichy, l’émotion était palpable : le protégé a triomphé du maître. Plus qu’une victoire sportive, le résultat résonne comme un symbole pour l’échiquier français : la jeunesse prend les rênes, avec en perspective les grandes compétitions internationales.

Pour la Fédération Française des Échecs, ce succès d’un jeune joueur issu de la nouvelle génération est une vitrine précieuse, au moment où la pratique connaît un regain de popularité, stimulée par la médiatisation en ligne et les séries grand public.

