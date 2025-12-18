En Haute-Corse, des ateliers festifs pour rompre l’isolement pendant les fêtes

« Les petits temps de convivialité, aussi simple soient-ils, apportent beaucoup de bonheur aux personnes isolées ». Alors que les fêtes approchent à grands pas, Anaïs Jacoby, déléguée générale au sein de la Fondation de France Méditerranée, insiste sur l'importance de rompre l'isolement en cette période. En cette fin d’année, la Fondation qui œuvre à l’année pour « soutenir des associations dans les domaines de l'intérêt général » a ainsi décidé de soutenir l’association Inclu&Nous, basée à Furiani, qui organise ainsi trois ateliers à destination des personnes isolées.



« En Méditerranée, 1 000 projets sont soutenus chaque année dans la santé, la culture, l'environnement, pour la jeunesse… Et c’est aussi important pour nous d'avoir une action pour rompre l'isolement en cette période de fêtes de fin d’année. Depuis plus de 20 ans, on a un appel à projets qu'on adresse à l'ensemble des associations qui peuvent nous contacter afin d'organiser un temps convivial et chaleureux qui permet de rompre l'isolement, notamment des plus démunis », explique Anaïs Jacoby.



Trois ateliers sont prévus pour les fêtes de fin d’année, chacun pensé pour favoriser le lien social et l’inclusion. Le 20 décembre, une balade patrimoniale partira de Murato. Encadrée par « un guide de moyenne montagne et un secouriste », elle va permettre aux différents participants de découvrir le patrimoine du village à travers « des récits et anecdotes partagés par les aînés ». Le 27 décembre, la place de l’église de Rapale accueille « un atelier mémoire autour des souvenirs de Noël à partir d'objets anciens, photos et témoignages, avec des supports sensoriels ». Enfin, le 28 décembre, un atelier pain d’épices se tiendra à la salle des fêtes de Piève.





Des ateliers pour rompre l’isolement





Au travers des ateliers, la Fondation de France souhaite soutenir « des projets qui visent l’intergénérationnel » et « des ateliers inclusifs, notamment pour les personnes en situation de handicap ». « On est vraiment dans le fait de promouvoir la diversité et la mixité, surtout dans un territoire rural assez isolé comme c’est le cas ici, puisque les ateliers sont organisés dans le Nebbiu. Quand on choisit un projet, il faut qu'il réponde vraiment aux caractéristiques et aux difficultés du territoire. Et puis, il faut qu’il fasse attention à garantir la cohésion et le lien social. Par exemple, l’atelier pain d’épices est fait pour les personnes qui ont des difficultés sensorielles, afin qu’elles puissent aussi participer », souligne la déléguée générale de la Fondation.



Le but, pour l’organisme, est aussi de tenir compte des spécificités du territoire et des contraintes locales, comme les difficultés de mobilité. « C’est certain qu’on appréhende le territoire corse un peu différemment, notamment pour des questions de mobilité. Par exemple, on a soutenu l’association Clape Corse, qui fonctionne avec un bus itinérant, parce que la réponse doit être adaptée. Sur le continent, on a plutôt des lieux d'accueil où les personnes viennent d'elles-mêmes, mais en Corse, le “aller vers” est plus important qu’ailleurs », insiste Anaïs Jacoby.



Avec la fin de l’année, le but est aussi de tenter de rompre l’isolement. « C’est des périodes où l'isolement est encore plus terrible, bien qu'il soit terrible toute l'année, mais on voit bien que ces moments de solitude, quand l'ensemble des foyers sont joyeux, sont encore plus difficiles quand les personnes sont seules chez elles. Et surtout dans ce territoire rural qu’est la Corse, cette modalité d’organiser ce type d’ateliers nous a semblé tout à fait adaptée. »



Les ateliers proposés



Le 20 décembre à partir de 9h30 au départ de Saint-Michel à Murato : balade patrimoniale



Le 27 décembre à 9h30 sur la place de l'église de Rapale : atelier Mémoire



Le 28 décembre à 14 heures à la salle des fêtes de Piève : atelier pain d'épices



