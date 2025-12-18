Personnalité corse de l'année 2025 : et si c'était Frédéric Ferrandez ?

Il est sans conteste l’une des figures les plus influentes du volley-ball corse. Depuis 2006, Frédéric Ferrandez est l’entraîneur principal du GFCA volley, une longévité rare dans le volley professionnel, qui reflète autant sa compétence technique que ses qualités humaines et son attachement au club ajaccien.



Au cours de ces deux décennies, il a façonné une équipe ambitieuse et combative, capable de rivaliser au plus haut niveau du championnat national. Si bien qu’en 2025, son travail de longue haleine a porté ses fruits : sous sa direction, les volleyeurs ajacciens ont décroché la première place de la saison régulière de Ligue B, assurant une position d’avantage pour les play-offs. Après une finale haletante face à Fréjus, durant laquelle les Rouge et Bleu ont dû aller jusqu’au set en or pour s’imposer, symbole de la ténacité et de la cohésion collective que le coach a su insuffler à son groupe, le GFCA a remporté le championnat de France de Ligue B le 17 mai dernier. Un sacre qui a permis de propulser le club dans l’élite du volley français. Depuis octobre dernier, le GFCA Volley évolue en effet en Ligue A, le plus haut niveau national, portant haut les couleurs de l’île dans un championnat exigeant et devenant la seule équipe insulaire à évoluer en première ligue dans sa discipline.



Ainsi, en 2025, Frédéric Ferrandez a encore une fois démontré sa capacité à guider son équipe vers l’excellence, faisant du GFCA Volley l’un des clubs les plus respectés du paysage sportif corse et national.