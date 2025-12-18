Corse : croissance démographique plus de 2 fois supérieure à la moyenne nationale uniquement portée par le solde migratoire

La Corse continue d’attirer de nouveaux habitants. Selon une étude de l’Insee publiée ce jeudi 18 décembre, l’île compte 355 486 habitants au 1er janvier 2023, soit une augmentation de 20 548 personnes depuis 2017. Une croissance démographique insulaire qui est « la plus rapide de l’Hexagone », avec une progression moyenne de 1 % par an, soit deux fois et demie supérieure à la moyenne nationale (0,4 %). Cette progression place l’île au premier rang des régions métropolitaines, « devant l'Occitanie qui est à +0,8 % et devant la Bretagne qui est à +0,6 % », explique Arnaud Huyssen, chef de projet à l'Insee Corse.





Au niveau départemental, c’est la Corse-du-Sud qui enregistre la progression la plus importante avec 11 057 habitants supplémentaires, soit une croissance annuelle moyenne de 1,1 %, tandis que la Haute-Corse voit sa population augmenter de 9 491 personnes, avec une évolution moins rapide, de 0,9 % par an. Des évolutions qui font de la Corse-du-Sud le quatrième département « qui évolue le plus rapidement au niveau de la France entière », derrière « la Guyane, la Haute-Garonne et l’Hérault ». La Haute-Corse, quant à elle, se classe à la 13e place des départements qui connaissent la plus forte croissance.





Bastia et Ajaccio représentent un tiers de la population





L’étude de l’Insee révèle également que le tiers de la population insulaire se concentre dans deux principales villes et leurs environs : Bastia et Ajaccio. Cette dernière, avec 76 320 habitants au 1er janvier 2023, connaît une croissance soutenue de 1,3 % par an, au-dessus de la moyenne régionale. Cette dynamique impacte les communes périphériques qui voient leur population augmenter, comme Grosseto-Prugna (+3,8 %), ou Pietrosella (+3,5 %). À l’inverse, Bastia, qui compte 48 867 habitants, affiche une progression démographique plus modérée de 0,4 % par an. « L’explication, c’est que Bastia est géographiquement sur une zone plus petite, et il n’y a pas forcément de possibilités de s’agrandir », souligne le chef de projet de l’Insee. « Ça va plutôt impacter les communes au sud de la ville. »





Dans ce contexte, Borgo voit sa population augmenter de 2,8 % entre 2017 et 2023, et la ville de Lucciana connaît pour sa part une évolution de +3,1 % en six ans. Autre point notable de l’évolution démographique : certaines communes connaissent une diminution de leur population, à l’instar de Cargèse (-2,3 %). « Les villes du centre de la Corse, plutôt rurales et éloignées des pôles d’emploi que sont Bastia et Ajaccio, progressent moins ou voient leur population diminuer. On voit vraiment, comme au niveau national, qu’il y a un aspect de poumon économique avec les deux grandes villes. »





Une croissance portée par le solde migratoire



Si la population insulaire est en hausse, ce n’est pas grâce à un excédent naturel - le nombre de naissances restant inférieur à celui des décès - mais uniquement suite à un solde migratoire important. Entre 2017 et 2023, la Corse a enregistré un solde migratoire positif de 1,2 %, soit plus de 4 000 personnes arrivant chaque année. À l’inverse, le solde naturel demeure légèrement négatif (-0,2 %). Un chiffre qui place la Corse « en tête des régions qui évoluent le plus au niveau des zones métropolitaines », devant l’Occitanie, les Pays de la Loire ou encore la Bretagne. Au niveau national, c’est la Guyane qui évolue le plus, « grâce à une population beaucoup plus jeune, un solde naturel en hausse et un solde migratoire plutôt négatif ».

