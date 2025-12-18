CorseNetInfos
A màghjina - Portu Toga à l’alba, trà mare è silenziu


le Jeudi 18 Décembre 2025 à 07:59

Au petit matin, Port-Toga s’éveille sous un ciel aux dégradés pastel, entre orangés et bleus froids. La mer est presque immobile, protégée par la digue, tandis qu’un ferry de la Corsica Linea apparaît en arrière-plan, rappelant que, même lorsque Bastia dort encore, le port est le lien quotidien avec le continent, un point d’ancrage vital où circulent hommes, marchandises…
Si, comme Hyacinthe Sambroni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







