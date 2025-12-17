Conflit à Muvitarra : la CAPA durcit le ton après des actions sur le cours Napoléon

Une initiative très mal accueillie par la CAPA, qui y voit un changement de stratégie alors même que des avancées étaient en cours.

Dans un communiqué commun, la Communauté d’agglomération et la SPL Muvitarra font part de leur « vive préoccupation » face à la reprise du mouvement social. Elles indiquent que, lors de la réunion tenue le matin même, « plusieurs propositions sérieuses » avaient été formulées par les organisations syndicales afin de permettre une issue rapide au conflit.



Selon la CAPA et la direction de Muvitarra, ces propositions traduisaient « une volonté claire de parvenir à un accord équilibré, respectueux du cadre légal, de la continuité du service public et de la soutenabilité économique de l’entreprise », ouvrant la voie à « un retour à la normale du réseau de transport ».



Dans ce contexte, les deux entités estiment que la poursuite des actions de blocage ou de perturbation du service relève désormais « d’un choix délibéré », dont les conséquences pèsent directement « sur les usagers du territoire et sur l’entreprise elle-même ».



La CAPA et la SPL Muvitarra rappellent par ailleurs que « le droit de grève s’exerce dans un cadre légal précis » et qu’il ne saurait justifier « des atteintes durables à la continuité du service public ni des entraves à la circulation publique ».

Face à la situation, elles lancent « une dernière fois » un appel à la levée immédiate des actions en cours, laissant clairement entendre que la poursuite du conflit pourrait entraîner un durcissement de leur position.