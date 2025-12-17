Conflit à Muvitarra : la CAPA durcit le ton après des actions sur le cours Napoléon

Une initiative très mal accueillie par la CAPA, qui y voit un changement de stratégie alors même que des avancées étaient en cours.
Dans un communiqué commun, la Communauté d’agglomération et la SPL Muvitarra font part de leur « vive préoccupation » face à la reprise du mouvement social. Elles indiquent que, lors de la réunion tenue le matin même, « plusieurs propositions sérieuses » avaient été formulées par les organisations syndicales afin de permettre une issue rapide au conflit.
Selon la CAPA et la direction de Muvitarra, ces propositions traduisaient « une volonté claire de parvenir à un accord équilibré, respectueux du cadre légal, de la continuité du service public et de la soutenabilité économique de l’entreprise », ouvrant la voie à « un retour à la normale du réseau de transport ».
Dans ce contexte, les deux entités estiment que la poursuite des actions de blocage ou de perturbation du service relève désormais « d’un choix délibéré », dont les conséquences pèsent directement « sur les usagers du territoire et sur l’entreprise elle-même ».
La CAPA et la SPL Muvitarra rappellent par ailleurs que « le droit de grève s’exerce dans un cadre légal précis » et qu’il ne saurait justifier « des atteintes durables à la continuité du service public ni des entraves à la circulation publique ».
Face à la situation, elles lancent « une dernière fois » un appel à la levée immédiate des actions en cours, laissant clairement entendre que la poursuite du conflit pourrait entraîner un durcissement de leur position.
Dans un communiqué commun, la Communauté d’agglomération et la SPL Muvitarra font part de leur « vive préoccupation » face à la reprise du mouvement social. Elles indiquent que, lors de la réunion tenue le matin même, « plusieurs propositions sérieuses » avaient été formulées par les organisations syndicales afin de permettre une issue rapide au conflit.
Selon la CAPA et la direction de Muvitarra, ces propositions traduisaient « une volonté claire de parvenir à un accord équilibré, respectueux du cadre légal, de la continuité du service public et de la soutenabilité économique de l’entreprise », ouvrant la voie à « un retour à la normale du réseau de transport ».
Dans ce contexte, les deux entités estiment que la poursuite des actions de blocage ou de perturbation du service relève désormais « d’un choix délibéré », dont les conséquences pèsent directement « sur les usagers du territoire et sur l’entreprise elle-même ».
La CAPA et la SPL Muvitarra rappellent par ailleurs que « le droit de grève s’exerce dans un cadre légal précis » et qu’il ne saurait justifier « des atteintes durables à la continuité du service public ni des entraves à la circulation publique ».
Face à la situation, elles lancent « une dernière fois » un appel à la levée immédiate des actions en cours, laissant clairement entendre que la poursuite du conflit pourrait entraîner un durcissement de leur position.
Le communiqué de la Capa
-
Ajaccio : Stéphane Sbraggia assure qu' « il n’y a aucune volonté de privatiser les bus ajacciens »
-
Grève dans les bus ajacciens : le STC rentre les bus au Vazzio, une main tendue vers la CAPA ?
-
Conflit à Muvitarra : les syndicats durcissent le mouvement, « plus aucune négociation tant que les blocages ne sont pas levés » indique la CAPA
-
Grève des bus de Muvistrada : la CAPA réagit et condamne
-
Ajaccio : une grève des bus de la Muvistrada provoque d’importants embouteillages