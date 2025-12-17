CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Conflit à Muvitarra : la CAPA durcit le ton après des actions sur le cours Napoléon 17/12/2025 Assassinat d'Oletta : une sixième mise en examen 17/12/2025 Haute-Corse : deux accidents de la route sur la RT 10, quatre blessés 17/12/2025 Le Chjam’è rispondi entre à l'inventaire du Patrimoine culturel immatériel français 17/12/2025

Conflit à Muvitarra : la CAPA durcit le ton après des actions sur le cours Napoléon


La rédaction le Mercredi 17 Décembre 2025 à 20:06

Le bras de fer se poursuit entre la Communauté d’agglomération du Pays ajaccien (CAPA) et les salariés de la SPL Muvitarra, en charge des transports en commun sur le territoire intercommunal. Alors que les négociations engagées dans la matinée semblaient ouvrir la voie à une sortie de crise, la situation s’est brusquement tendue dans l’après-midi. Des chauffeurs ont mené plusieurs actions sur le cours Napoléon, provoquant des difficultés de circulation et de nouveaux désagréments pour les Ajacciens.



Conflit à Muvitarra : la CAPA durcit le ton après des actions sur le cours Napoléon
Une initiative très mal accueillie par la CAPA, qui y voit un changement de stratégie alors même que des avancées étaient en cours.
Dans un communiqué commun, la Communauté d’agglomération et la SPL Muvitarra font part de leur « vive préoccupation » face à la reprise du mouvement social. Elles indiquent que, lors de la réunion tenue le matin même, « plusieurs propositions sérieuses » avaient été formulées par les organisations syndicales afin de permettre une issue rapide au conflit.

Selon la CAPA et la direction de Muvitarra, ces propositions traduisaient « une volonté claire de parvenir à un accord équilibré, respectueux du cadre légal, de la continuité du service public et de la soutenabilité économique de l’entreprise », ouvrant la voie à « un retour à la normale du réseau de transport ».

Dans ce contexte, les deux entités estiment que la poursuite des actions de blocage ou de perturbation du service relève désormais « d’un choix délibéré », dont les conséquences pèsent directement « sur les usagers du territoire et sur l’entreprise elle-même ».

La CAPA et la SPL Muvitarra rappellent par ailleurs que « le droit de grève s’exerce dans un cadre légal précis » et qu’il ne saurait justifier « des atteintes durables à la continuité du service public ni des entraves à la circulation publique ».
Face à la situation, elles lancent « une dernière fois » un appel à la levée immédiate des actions en cours, laissant clairement entendre que la poursuite du conflit pourrait entraîner un durcissement de leur position.

Le communiqué de la Capa





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos