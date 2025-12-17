Assassinat d'Oletta : une sixième mise en examen

Il a été mis en examen pour "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et recel en bande organisée de biens provenant d'un vol en bande organisé" par un juge d'instruction de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille, a indiqué à l'AFP le procureur de Marseille, Nicolas Bessone. Il a été placé en détention provisoire.

L'homme de 22 ans est, par ailleurs, mis en examen depuis fin octobre pour "recel de biens provenant d’un vol en bande organisée" et "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime" dans l'enquête sur l'assassinat de Chloé Aldrovandi, une étudiante de 18 ans tuée à Ponte-Leccia (Haute-Corse) le 15 février, avait alors indiqué la JIRS.





Camille Orsoni, un pompier âgé de 60 ans, avait été tué le 10 janvier au volant de son véhicule sur la route départementale qui relie la commune d'Oletta à Saint-Florent, en Haute-Corse.

"Connu des autorités judiciaires", il avait déjà fait l'objet d'une tentative d'assassinat en 2014, avaient alors indiqué à l'AFP plusieurs sources proches de l'enquête.

Selon une autre source, cet assassinat était en lien avec un triple assassinat en 2012 près de Corte. Trois hommes avaient été abattus dans leur voiture, sur fond de vengeance entre les familles Mattei et Costa. Camille Orsoni était considéré comme proche du clan Costa, selon ces sources.

Dans cette enquête, cinq hommes avaient été mis en examen en juin pour "assassinat en bande organisée, vol en bande organisée, destruction du bien d'autrui par incendie ou moyen dangereux commis en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation de crime", selon un communiqué du parquet de Marseille.

