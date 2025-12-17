Le Chjam’è rispondi entre à l'inventaire du Patrimoine culturel immatériel français

Il regroupe les pratiques culturelles et sociales transmises de génération en génération, telles que les musiques et danses, les savoir-faire artisanaux et culinaires, les jeux et sports traditionnels et les connaissances liées à la nature. Ce mercredi, 14 nouveaux patrimoines immatériels ont été inscrits mercredi à l'inventaire du Patrimoine culturel immatériel français, première étape avant une candidature au Patrimoine de l'Unesco.

Parmi eux, le Chjam’è rispondi fait son apparition, distinguant cette pratique emblématique de la tradition orale corse.



Joute poétique chantée, souvent improvisée, où deux chanteurs se répondent en vers rimés, sous le regard attentif du public est ancré au cœur des villages, fêtes et autres veillées, depuis des temps immémoriaux. Si bien que cet art du verbe et de la répartie mêle mémoire collective, sens de la formule et transmission intergénérationnelle. À la croisée de la langue corse, du chant et du lien social, le Chjam’è rispondi incarne une manière d’être au monde autant qu’une expression artistique vivante, encore pratiquée aujourd’hui et régulièrement mise en valeur lors de manifestations culturelles insulaires.



Des "Ondes Martenot" en 1928 jusqu'à la "French Touch" à l'honneur aux JO : un temps diabolisées, les musiques électroniques ont également été inscrites à l'inventaire du Patrimoine culturel immatériel français, tout comme le Debaa des femmes de Mayotte (art chanté et dansé), les quadrilles créoles de Guadeloupe, les comices agricoles du Doubs, et la Démoscène, mouvement de création numérique populaire.



En juin, le président de la République s'était dit favorable à une candidature de la "French Touch" qui réunit les grands noms de la musique électro française de Jean-Michel Jarre à Justice, à la liste du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. "Les musiques électroniques ont toute leur place dans notre patrimoine immatériel national", a souligné mercredi la ministre de la Culture Rachida Dati, validant cette première étape. Récemment, le ministère de la Culture a créé un label pour les clubs, "lieux d’expression artistique et de fête".



La haute couture intègre également le Patrimoine immatériel français. Spécificité française très encadrée, elle concerne seulement une poignée de maisons dont Chanel, Dior, Balenciaga ou encore Givenchy. "Cette reconnaissance du savoir-faire d'excellence de ces grandes maisons françaises participant au rayonnement culturel et économique de la France, est une grande fierté", a réagi Sidney Toledano, président de la Chambre syndicale de la couture.



La France a déjà fait lister une multitude de pratiques culturelles à l'Unesco, dont la baguette de pain en 2022, mais aussi l'équitation de tradition française, les parfums de Grasse, les fest-noz bretons, ou la musique gwoka guadeloupéenne et le chant maloya réunionnais.