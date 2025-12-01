Mauvaises conditions météo : 220 passagers du Vizzavona" bloqués au large de Bastia

Les mauvaises conditions météorologiques perturbent le trafic maritime ce mardi matin au port de Bastia. Le Vizzavona, navire de la compagnie Corsica Linea assurant une liaison entre Marseille et la Corse, est actuellement bloqué au large du port en raison de vents violents et d’une forte houle. Selon le commandant Frédéric Edeline de la capitainerie du port de Bastia, des rafales « proches de 40 nœuds », soit 75 km/h, et « une houle très formée à la base d’entrée » du port empêchent le ferry d’effectuer sa manœuvre d’accostage en toute sécurité.



Contrairement à un autre navire de la Corsica Ferries, qui a pu entrer plus tôt dans la matinée en provenance de Toulon, le Vizzavona ne peut pas réaliser « un évitage, c’est-à-dire le fait d’entrer en avant dans le port », précise la capitainerie. Trop grand pour le port de Bastia, le navire doit alors manœuvrer en marche arrière pour accoster. Une opération « pas réalisable au regard des conditions actuelles ».

Présenté au point de pilote dès 8 heures, « le ferry reste pour l’instant au large ». La capitainerie « espère avoir une fenêtre de tir pour le faire entre vers 11h30 ou midi ».

À bord du navire se trouvent 220 passagers, ainsi que 120 unités de fret, composées de camions et de remorques.

