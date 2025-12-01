CorseNetInfos
Incident lors de SCB - Red Star : un homme condamné à six mois de prison avec sursis


Léana Serve le Lundi 15 Décembre 2025 à 17:47

Le tribunal correctionnel de Bastia a condamné ce lundi João Miranda à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans. Il était prévenu d’être l’auteur du tir de fumigène le 5 décembre dernier lors du match SCB - Red Star ayant blessé un défenseur francilien



Incident lors de SCB - Red Star : un homme condamné à six mois de prison avec sursis
Au terme de presque deux heures d’audience, le tribunal correctionnel de Bastia a condamné João Miranda, 30 ans, à six mois d’emprisonnement avec un sursis probatoire de deux ans ainsi qu’une obligation de soins et une interdiction de stade pendant cinq ans avec obligation de pointage les soirs de match.

Le prévenu, jugé en comparution immédiate, était poursuivi pour le tir de fumigène le 5 décembre dernier lors du match SCB - Red Star ayant blessé Bradley Danger, défenseur du club francilien.

Plus d’informations à venir




