Incident lors de SCB - Red Star : un homme condamné à six mois de prison avec sursis

Au terme de presque deux heures d’audience, le tribunal correctionnel de Bastia a condamné João Miranda, 30 ans, à six mois d’emprisonnement avec un sursis probatoire de deux ans ainsi qu’une obligation de soins et une interdiction de stade pendant cinq ans avec obligation de pointage les soirs de match.
Le prévenu, jugé en comparution immédiate, était poursuivi pour le tir de fumigène le 5 décembre dernier lors du match SCB - Red Star ayant blessé Bradley Danger, défenseur du club francilien.
