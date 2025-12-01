Un beau week-end solidaire à Portivechju

Tout a débuté samedi au stade Claude-Papi où ,dans le cadre du Téléthon, se sont déroulés des tournois de football et de Rugby, pour les plus jeunes et les plus grands, ainsi qu'un concours de pétanque et des défis sportifs. Un moment de convivialité autour de la buvette lors de cette journée qui a débuté des 10 heures. Au-delà de la performance toute relative dans ce cadre, il s'agissait pour les sportifs aguerris et ceux néophytes, de soutenir l'action, de l'AFM au profit de laquelle les fonds récoltés lors de cette journée ont été reversés.

Ce même samedi, mais cette fois en Haute Ville, la solidarité s'est également manifestée cette fois pour Inseme dans la mesure où la recette de la journée de patinage a été reversée au profit de cette association. U n stand de l'association se tenait, d'ailleurs, à la patinoire et les recettes de la journée ont été reversées par la commune.