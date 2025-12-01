Corte : Le CPIE organise la Fête de Noël des Familles au Cinéma l'Alba

Le CPIE A Rinascita et la Mairie de Corte sont heureux d'inviter petits et grands à la Fête de Noël des Familles qui aura lieu le mercredi 17 décembre de 10h à midi au Cinéma l'Alba à Corte.
Au programme : Spectacle pour enfants Le Drôle de Noël de Scrooge par la compagnie de théâtre Heliosperdita, et visite exceptionnelle du Père Noël.
Gratuit et ouvert à toutes les familles et les enfants de l’ALSH, dans la limite des places disponible. Il est donc conseillé d’arriver un peu en avance.
Déguisements et accessoires de Noël recommandés.
Renseignements au 04 95 54 09 86 ou contact@cpie-centrecorse.fr