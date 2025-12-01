CorseNetInfos
Le dessin de Battì : le calendrier de… l'Avant


La rédaction le Lundi 15 Décembre 2025 à 17:14

"Seguitate u Rugby in Corsica" : son passé de rugbyman de talent (?) aidant, Battì aime mettre sa discipline de prédilection en avant à la moindre occasion. Alors que le calendrier de l'Avent dévoile quotidiennement ses surprises, Battì joue ici sur les mots pour mieux faire passer son message !







