Personnalité corse de l'année 2025 : et si c'était Maxime Biaggi ?

Maxime Biaggi, de son vrai nom Maxime Ricoveri-Leschi, est l’une des personnalités les plus influentes de la création de contenu en France. Originaire de Figarella, il s’est fait connaître sur YouTube et Twitch par son humour décalé, son sens de la scène et sa capacité à mélanger divertissement et créativité.
Si bien qu'après ses débuts avec "I Kongoni", il a su se faire un nom dans le milieu du divertissement en ligne, notamment grâce à son émission de talk-show Zen, lancée en octobre 2021 sur Twitch. Ce talk-show dans l’esprit des late-shows américains est devenu culte sur Internet, attirant jusqu'à 180 000 spectateurs en direct. Après une émission finale en direct à Paris-Bercy en novembre 2024, 2025 aura été une année de transition et de nouveaux défis pour Maxime Biaggi. Il a ainsi exploré de nouveaux formats de contenu, notamment un club de lecture sur Twitch, réunissant des milliers de spectateurs autour de l’échange et de la découverte littéraire.
Mais son année a aussi été marquée par sa participation à la troisième et dernière édition du GP Explorer – The Last Race, une course automobile entre créateurs de contenu organisée au Mans, où il a terminé troisième sur le podium.
Streamer, vidéaste, animateur et acteur, Maxime Biaggi incarne plus que jamais cette génération de jeunes créateurs capables de plus en plus en vogue. À 28 ans il est aujourd’hui l’un des streamers les plus suivis en France. En 2025, il a une nouvelle fois porté haut les couleurs de la Corse dans l’univers numérique.
Si bien qu'après ses débuts avec "I Kongoni", il a su se faire un nom dans le milieu du divertissement en ligne, notamment grâce à son émission de talk-show Zen, lancée en octobre 2021 sur Twitch. Ce talk-show dans l’esprit des late-shows américains est devenu culte sur Internet, attirant jusqu'à 180 000 spectateurs en direct. Après une émission finale en direct à Paris-Bercy en novembre 2024, 2025 aura été une année de transition et de nouveaux défis pour Maxime Biaggi. Il a ainsi exploré de nouveaux formats de contenu, notamment un club de lecture sur Twitch, réunissant des milliers de spectateurs autour de l’échange et de la découverte littéraire.
Mais son année a aussi été marquée par sa participation à la troisième et dernière édition du GP Explorer – The Last Race, une course automobile entre créateurs de contenu organisée au Mans, où il a terminé troisième sur le podium.
Streamer, vidéaste, animateur et acteur, Maxime Biaggi incarne plus que jamais cette génération de jeunes créateurs capables de plus en plus en vogue. À 28 ans il est aujourd’hui l’un des streamers les plus suivis en France. En 2025, il a une nouvelle fois porté haut les couleurs de la Corse dans l’univers numérique.
Pour designer la personnalité de l'année nous avons besoin de vous...
C’est vous, lecteurs de CNI, qui allez désigner la personnalité corse de l'année parmi les 12 noms que les journalistes de CNI ont sélectionné à partir des événements qui ont marqué l’actualité insulaire en 2025.
Dans un premier temps, vous découvrirez jour après jour une nouvelle personnalité qui d’une manière ou d’une autre, s’est illustrée au cours des 12 mois écoulés.
Quand toutes les identités des personnes retenues par la rédaction de CNI auront été dévoilées, il vous appartiendra de désigner celle vers laquelle va votre préférence.
À partir du 25 et jusqu'au 31 décembre, vous pourrez ainsi choisir qui est pour vous la personnalité corse de l’année 2025 en votant directement sur notre site.
Dans un premier temps, vous découvrirez jour après jour une nouvelle personnalité qui d’une manière ou d’une autre, s’est illustrée au cours des 12 mois écoulés.
Quand toutes les identités des personnes retenues par la rédaction de CNI auront été dévoilées, il vous appartiendra de désigner celle vers laquelle va votre préférence.
À partir du 25 et jusqu'au 31 décembre, vous pourrez ainsi choisir qui est pour vous la personnalité corse de l’année 2025 en votant directement sur notre site.
-
Bastia : un dernier conseil communautaire sous forme de bilan financier
-
Jet de fumigène lors de SCB - Red Star : six mois de prison avec sursis et cinq ans d’interdiction de stade
-
Incident lors de SCB - Red Star : un homme condamné à six mois de prison avec sursis
-
Stationnement gratuit à Ajaccio : une mobilisation exceptionnelle pour sauver le centre-ville pendant les fêtes
-
Un beau week-end solidaire à Portivechju