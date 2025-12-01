Personnalité corse de l'année 2025 : et si c'était Maxime Biaggi ?

Maxime Biaggi, de son vrai nom Maxime Ricoveri-Leschi, est l’une des personnalités les plus influentes de la création de contenu en France. Originaire de Figarella, il s’est fait connaître sur YouTube et Twitch par son humour décalé, son sens de la scène et sa capacité à mélanger divertissement et créativité.



Si bien qu'après ses débuts avec "I Kongoni", il a su se faire un nom dans le milieu du divertissement en ligne, notamment grâce à son émission de talk-show Zen, lancée en octobre 2021 sur Twitch. Ce talk-show dans l’esprit des late-shows américains est devenu culte sur Internet, attirant jusqu'à 180 000 spectateurs en direct. Après une émission finale en direct à Paris-Bercy en novembre 2024, 2025 aura été une année de transition et de nouveaux défis pour Maxime Biaggi. Il a ainsi exploré de nouveaux formats de contenu, notamment un club de lecture sur Twitch, réunissant des milliers de spectateurs autour de l’échange et de la découverte littéraire.



Mais son année a aussi été marquée par sa participation à la troisième et dernière édition du GP Explorer – The Last Race, une course automobile entre créateurs de contenu organisée au Mans, où il a terminé troisième sur le podium.



Streamer, vidéaste, animateur et acteur, Maxime Biaggi incarne plus que jamais cette génération de jeunes créateurs capables de plus en plus en vogue. À 28 ans il est aujourd’hui l’un des streamers les plus suivis en France. En 2025, il a une nouvelle fois porté haut les couleurs de la Corse dans l’univers numérique.