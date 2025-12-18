Agression de quatre jeunes à Corte : trois hommes condamnés à 18, 12 et 6 mois de prison

CorseNetInfos
Léana Serve le Jeudi 18 Décembre 2025 à 19:25

Le tribunal correctionnel de Bastia a condamné ce jeudi Rayane El Abar, 20 ans, Omar Baka, 18 ans et Florian Bettini, 18 ans à 18 mois, 12 mois et 6 mois de prison. Ils étaient poursuivis pour l’agression de quatre jeunes adultes à Corte dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre.



Au terme de quatre heures d’audience et de plus d’une heure de délibération, le tribunal correctionnel de Bastia a condamné Rayane El Abar, 20 ans, Omar Baka, 18 ans et Florian Bettini, 18 ans à 18 mois de prison dont 10 mois de sursis aménagés sous détention avec bracelet électronique, 12 mois de prison dont 6 mois avec sursis aménagés sous détention avec bracelet électronique et 6 mois de prison avec sursis.


Les trois hommes étaient poursuivis pour violences commises en réunion ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, et violences commises en réunion ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, dans le cadre de l'agression survenue dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre  devant un établissement de nuit de Corte, au cours de laquelle quatre jeunes - deux hommes et deux femmes - avaient été agressés.
 
