Agression de quatre jeunes à Corte : trois hommes condamnés à 18, 12 et 6 mois de prison

Au terme de quatre heures d’audience et de plus d’une heure de délibération, le tribunal correctionnel de Bastia a condamné Rayane El Abar, 20 ans, Omar Baka, 18 ans et Florian Bettini, 18 ans à 18 mois de prison dont 10 mois de sursis aménagés sous détention avec bracelet électronique, 12 mois de prison dont 6 mois avec sursis aménagés sous détention avec bracelet électronique et 6 mois de prison avec sursis.
Les trois hommes étaient poursuivis pour violences commises en réunion ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, et violences commises en réunion ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, dans le cadre de l'agression survenue dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre devant un établissement de nuit de Corte, au cours de laquelle quatre jeunes - deux hommes et deux femmes - avaient été agressés.
Plus d’informations à venir
