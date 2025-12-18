Tony Peraldi fait son entrée à l’Assemblée de Corse après la démission d’Alex Vinciguerra



Il y a quelques jours, Alex Vinciguerra, annonçait démissionner de ses fonctions de conseiller territorial de Fà Populu Inseme. Une fonction qu’il avait rejoint en janvier dernier, après remaniement de l’exécutif. Sur décision du président de l’Exécutif, Gilles Simeoni, il avait alors quitté son poste conseiller exécutif et président de l’Agence de Développement Économique de la Corse, peu après une polémique déclenchée par le Canard Enchainé qui l’avait présenté comme « l’élu le mieux payé de France », qu’il s’était empressé de démentir. Âgé de 65 ans et toujours à la tête de la Caisse de Développement de la Corse (Cadec), Alex Vinciguerra avait expliqué que cette décision était liée à des « raisons personnelles ».



Lors de la session de ce jeudi, la présidente de l’Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, a tenu à le remercier pour « tout le travail qu’il a pu réaliser » au sein de l’Assemblée de Corse, mais surtout au sein du conseil exécutif de Corse et en tant que président de l’Adec. Dans la même veine, Gilles Simeoni a tenu à saluer son « action au sein du conseil exécutif, de l’Assemblée de Corse ensuite et au sein de la Corse de façon générale ». « Alex Vinciguerra a été un élu engagé pendant ce mandat. Il nous a apporté à la fois ses compétences, sa connaissance du terrain, son sens de l’intérêt général, son engagement, et au plan humain cela a été toujours un plaisir de travailler avec lui », a-t-il souligné en glissant : « Il compte, d’après ce qu’il nous a dit, se consacrer plus largement à l’activité de grand-père que ce qu’il n’a pu le faire jusqu’à aujourd’hui ».



Pour lui succéder, Antoine-Joseph Peraldi a fait son entrée sur les bancs de l’hémicycle ce jeudi. Âgé de 71 ans, le maire de Corrano avait été élu en 2021 sur la liste Fà Populu Inseme où il figurait en 45ème position. Gilles Simeoni a accueilli cette arrivée « avec beaucoup de plaisir et une forme de gratitude », évoquant un élu « que beaucoup d’entre nous connaissent depuis longtemps », aussi bien pour son engagement électif à la tête de la commune de Corrano, que pour sa carrière administrative, mais aussi « parce qu’avec lui c’est aussi une forme de mémoire de celles et ceux qui nous ont précédé y compris sur ces bancs » qui entre à l’Assemblée.



« Il est un fin connaisseur du terrain et des institutions de la Corse », a-t-il encore assuré en rappelant que « Tony Peraldi a été DGA au sein de la Collectivité Territoriale de Corse » et connait donc bien les rouages des institutions, à la fois en tant que « maire, membre du bureau de l’association des maires de corse du sud, ancien fonctionnaire et désormais élu de l’Assemblée de Corse ».