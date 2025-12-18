Régional 2 USC Corte - AC Ajaccio : match à huis clos et dispositif de sécurité renforcé

Cette décision a été prise par le maire de Corte en raison du caractère sensible de cette confrontation. Elle fait suite à des tensions constatées lors de précédents déplacements de l’AC Ajaccio en Haute-Corse dans le cadre du championnat. Aucun spectateur ne sera autorisé à assister au match.



Par ailleurs, le préfet de la Haute-Corse a pris un arrêté préfectoral visant à garantir l’ordre public avant, pendant et après la rencontre. Un périmètre de sécurité, incluant notamment les abords du stade Santos Manfredi et de la gare de Corte, sera en vigueur de 10 à 20 heures le jour du match.



Dans ce périmètre, sont interdits la circulation et le stationnement, sur la commune de Corte, de toute personne se revendiquant ou se comportant comme supporter de l’AC Ajaccio ; la possession, le transport et l’utilisation de pétards, fumigènes, engins pyrotechniques, explosifs ou inflammables et la possession, le transport et l’utilisation de tout objet susceptible de constituer une arme, au sens du code pénal.



Les contrevenants s’exposent aux sanctions pénales prévues par le code pénal et le code du sport.



Le préfet appelle "les clubs et leurs supporters au respect strict de ces mesures, destinées à préserver la sécurité des habitants de Corte, dans un contexte de forte affluence liée au marché de Noël et aux fêtes de fin d’année". Il prévient que "tout comportement violent ou inapproprié fera l’objet d’une réponse ferme, les forces de l’ordre étant mobilisées pour assurer le respect du dispositif."



Dans le même temps L’État remercie "la commune de Corte, les clubs, la Ligue Corse de Football et l’ensemble des services de sécurité pour leur coordination en amont de cette rencontre."