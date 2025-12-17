CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Marie Darnéal 17/12/2025 Des titres de championnes de France et vice-championne de France pour le club Acqua Synchro Bastia 16/12/2025 Cucina in Festa - Une entrée de fête à moins de 5 € avec le chef Quentin Sanchez 16/12/2025 Ajaccio : après une « vive altercation » avec des parents d’élèves, l’Académie de Corse apporte son soutien à deux enseignantes de l’école de Pietralba 16/12/2025
Les brèves

Ajaccio : Exposition des ateliers de dessin chez Supdesign  16/12/2025

L'école Supdesign présente une exposition des plus beaux dessins réalisés par ses élèves lors des ateliers du mercredi. 

Rendez-vous ce mercredi de 16h à 18h chez Supdesign à la Cité Grossetti à Ajaccio (entrée gratuite). 

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos