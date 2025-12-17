Ajaccio : L'artiste Mako Deuza présente des toiles inédites à l'espace Diamant jusqu'au 23 décembre

Cette série a une saveur particulière. Il s'agit en grande partie d'inédits et c'est la première fois que ces œuvres sont présentées à Ajaccio. L'exposition propose un parcours montrant le cheminement artistique de Mako Deuza, allant de pièces plus anciennes au plus récentes, avec des styles qui varient du réaliste au plus pop. "Il y a plusieurs visions de ce que j'ai pu faire en atelier, centré autour du portrait", expliquait timidement l'artiste présent au vernissage.



Ces oeuvres restent dans un style photoréaliste unique. Chacune de ces toiles a été réalisée à "la bombe aérosol et à main levée avec une maîtrise impressionnante", rappelait l'adjointe à la culture. Un héritage de ses débuts dans l'univers du graffiti.



Sur de grandes toiles, à la bombe uniquement, l'artiste a peint de nombreux portraits de femmes, avec des cadrages photographiques très serrés et un petit clin d'oeil à la pratique au niveau des boucles d'oreilles (observez bien). Mako Deuza recherche le jeu avec la lumière dans sa création. Après cette exposition, vous ne regarderez sûrement plus ces oeuvres de la même façon.



Pour l'année prochaine, l'artiste est déjà associé à un projet pédagogique : il travaillera avec une classe de CM de l'école Bonafedi.

Vous pouvez découvrir tout le travail artistique de Mako Deuza sur : makodeuza.com .com et il faut savoir que l'artiste expose dans le monde entier.