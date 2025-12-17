Ajaccio : L'artiste Mako Deuza présente des toiles inédites à l'espace Diamant jusqu'au 23 décembre

Son nom ne vous dit peut-être rien mais à Ajaccio, vous êtes sans doute déjà passé devant ses fresques monumentales. Mako Deuza est en effet l'artiste qui a réalisé ce visage de femme incarnant la Bandera Corsa aux abords du port Charles Ornano ou encore ces immenses portraits muraux près de la rue des Halles, en faisant une figure incontournable de l'espace urbain ajaccien. Pour sa dernière exposition de l'année, l'Espace Diamant a voulu montrer et faire connaître une autre facette de son travail, celle qu'il réalise en atelier, loin des murs de la rue.
"Vos fresques visibles en notre cité sont devenues des repères visuels pour les habitants et les visiteurs", rappelait l'adjointe à la culture Simone Guerrini, lors du vernissage le 10 décembre dernier. "Si la rue est un terrain d'expression essentielle pour vous, vous explorez d'autres formats et matières en atelier". Les toiles présentées ici prolongent la recherche artistique de Mako Deuza, entre street art et peinture contemporaine.
Cette exposition est bien plus qu'un accrochage. C'est la rencontre entre l'artiste et son public, entre un cheminement artistique et la vision d'un homme qui peint le monde, c'est aussi une force que l'on donne à la création insulaire.
"Vos fresques visibles en notre cité sont devenues des repères visuels pour les habitants et les visiteurs", rappelait l'adjointe à la culture Simone Guerrini, lors du vernissage le 10 décembre dernier. "Si la rue est un terrain d'expression essentielle pour vous, vous explorez d'autres formats et matières en atelier". Les toiles présentées ici prolongent la recherche artistique de Mako Deuza, entre street art et peinture contemporaine.
Cette exposition est bien plus qu'un accrochage. C'est la rencontre entre l'artiste et son public, entre un cheminement artistique et la vision d'un homme qui peint le monde, c'est aussi une force que l'on donne à la création insulaire.
Cette série a une saveur particulière. Il s'agit en grande partie d'inédits et c'est la première fois que ces œuvres sont présentées à Ajaccio. L'exposition propose un parcours montrant le cheminement artistique de Mako Deuza, allant de pièces plus anciennes au plus récentes, avec des styles qui varient du réaliste au plus pop. "Il y a plusieurs visions de ce que j'ai pu faire en atelier, centré autour du portrait", expliquait timidement l'artiste présent au vernissage.
Ces oeuvres restent dans un style photoréaliste unique. Chacune de ces toiles a été réalisée à "la bombe aérosol et à main levée avec une maîtrise impressionnante", rappelait l'adjointe à la culture. Un héritage de ses débuts dans l'univers du graffiti.
Sur de grandes toiles, à la bombe uniquement, l'artiste a peint de nombreux portraits de femmes, avec des cadrages photographiques très serrés et un petit clin d'oeil à la pratique au niveau des boucles d'oreilles (observez bien). Mako Deuza recherche le jeu avec la lumière dans sa création. Après cette exposition, vous ne regarderez sûrement plus ces oeuvres de la même façon.
Pour l'année prochaine, l'artiste est déjà associé à un projet pédagogique : il travaillera avec une classe de CM de l'école Bonafedi.
Ces oeuvres restent dans un style photoréaliste unique. Chacune de ces toiles a été réalisée à "la bombe aérosol et à main levée avec une maîtrise impressionnante", rappelait l'adjointe à la culture. Un héritage de ses débuts dans l'univers du graffiti.
Sur de grandes toiles, à la bombe uniquement, l'artiste a peint de nombreux portraits de femmes, avec des cadrages photographiques très serrés et un petit clin d'oeil à la pratique au niveau des boucles d'oreilles (observez bien). Mako Deuza recherche le jeu avec la lumière dans sa création. Après cette exposition, vous ne regarderez sûrement plus ces oeuvres de la même façon.
Pour l'année prochaine, l'artiste est déjà associé à un projet pédagogique : il travaillera avec une classe de CM de l'école Bonafedi.
Vous pouvez découvrir tout le travail artistique de Mako Deuza sur : makodeuza.com.com et il faut savoir que l'artiste expose dans le monde entier.
Cette expo, c'est "de la bombe"
C'est la peinture mythique de Mako Deuza. A Ajaccio, vous pouvez voir cette peinture de 4x5m au port Charles Ornano.
-
Ajaccio : après une « vive altercation » avec des parents d’élèves, l’Académie de Corse apporte son soutien à deux enseignantes de l’école de Pietralba
-
À Ajaccio, le collège du Stilettu inaugure un parcours inédit de sensibilisation aux pratiques mafieuses
-
Faux rapport sur les bandes criminelles en Corse : Jean-Toussaint Plasenzotti répond à Alexandre Farina
-
WUKF France était à Ajaccio pour promouvoir un karaté pluridisciplinaire
-
Des titres de championnes de France et vice-championne de France pour le club Acqua Synchro Bastia