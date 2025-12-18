Nanette Maupertuis : « Durant dix ans, nous avons mis les attentes légitimes des Corses au cœur de nos choix »

Nicole Mari le Jeudi 18 Décembre 2025 à 15:23

Lors de son discours d’ouverture de la dernière session de l’année, la présidente de l’Assemblée de Corse, Nanette Maupertuis, est revenue sur les faits marquants de 2025, notamment la commémoration du 300ème anniversaire de la naissance de Pascal Paoli, mais aussi sur la venue du pape en Corse il y a un an, et les dix ans de mandature nationaliste à la Collectivité de Corse. Elle rappelle les changements majeurs qui sont intervenus depuis l’accession aux responsabilités après 50 ans de combat et les actions accomplies. Pour elle, ces dix ans ont permis une émancipation collective qui n’est pas encore achevée.