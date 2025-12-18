Trafic de stupéfiants - Un réseau démantelé sur le bassin ajaccien, plusieurs interpellations et saisies importantes

Dans un communiqué Nicolas Septe, le procureur de la République d’Ajaccio, indique que l’enquête a permis de mettre au jour « un trafic structuré, actif depuis plusieurs mois sur le bassin ajaccien », reposant sur un réseau organisé de revente.



Une première vague d’interpellations est intervenue le 13 décembre, concernant sept individus. À l’issue de leur présentation devant la justice, cinq ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Selon le procureur, ces premières mesures ont permis « d’appréhender des acteurs centraux du dispositif de revente ».



Une nouvelle phase d’interpellations a eu lieu en début de semaine. Trois personnes supplémentaires ont été mises en examen ce jeudi par le magistrat instructeur, dont deux ont été placées en détention provisoire. Le procureur précise que ces interpellations s’inscrivent « dans la continuité d’un travail d’enquête approfondi mené par la police judiciaire ».



Les investigations ont notamment permis d’identifier un bar situé cours Napoléon, en centre-ville d’Ajaccio, comme étant « susceptible de constituer un point de revente de produits stupéfiants », selon les termes du communiqué.



Cocaïne, Porsche, Audi A5, scooter, moto, armes, cartouches…

Lors des premières interpellations, les forces de l’ordre ont saisi environ 1,7 kilo de cocaïne, quelques grammes d’héroïne, ainsi que deux véhicules, dont une Porsche. Les nouvelles interpellations ont conduit à la saisie de nouvelles quantités de cocaïne et de résine de cannabis, de plusieurs milliers d’euros en numéraire, ainsi que de plusieurs véhicules supplémentaires, dont une Audi A5, un scooter et une moto.

Des armes et des cartouches ont également été découvertes et placées sous scellé. À ce sujet, le procureur souligne que ces éléments « traduisent le niveau de dangerosité du réseau démantelé ».



En conclusion, le procureur de la République d’Ajaccio rappelle que « la lutte contre la prolifération des produits stupéfiants demeure une priorité constante de la justice locale », ajoutant que les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels autres protagonistes.