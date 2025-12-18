Agression de Corte : trois hommes condamnés à 18, 12 et 6 mois de prison

Lors de l’audience, le tribunal est longuement revenu sur le déroulé des faits, précisant notamment que Rayane El Abar se trouve en état de récidive légale après une condamnation au mois de février 2024 pour des faits de violence en réunion. Des vidéos montrant une partie de l’agression ont ensuite été diffusées à la salle. À la barre, les trois prévenus ont tour à tour livré leur version des faits. Admettant avoir donné des coups, Rayane El Abar explique que l’altercation a débuté « après qu’Omar se soit fait pousser et quand j’ai voulu les séparer ». Lors de la diffusion de la vidéo, il affirme se reconnaître sur les images, mais ne pas reconnaître les deux autres prévenus à ses côtés.





Omar Baka, lui, affirme « avoir bousculé l’une des victimes sans faire exprès » et « ne pas avoir eu le temps de [m]’excuser », quelqu’un arrivant pour le pousser. « L’une des victimes m’a attrapé le pied et j’ai porté un coup de pied par réflexe », a-t-il affirmé en lien avec l’agression. Enfin, Florian Bettini nie son implication dans la rixe, indiquant être resté devant un autre établissement de nuit avec l’un de ses amis « à terre ». « J’ai appelé les pompiers, et quand il est parti à l’hôpital, je suis resté avec les filles pour chercher la personne qui l’avait frappé. » Concernant l’agression, il affirme « avoir vu la scène mais ne pas avoir participé ».





Trois des victimes ont ensuite tenu à s’exprimer, la quatrième n’était pas présente lors du procès. Anthony raconte être « traumatisé » et se dit « chanceux d’avoir oublié des parties de la soirée ». « Quand on en a évoqué des moments, j’ai ressenti des palpitations et une légère crise de panique. Le procès fait remonter des souvenirs, j’ai vécu ça comme un acharnement. » Matteo a quant à lui indiqué « ne pas savoir se battre ». « On n’est pas des grands bagarreurs, et on se retrouverait à deux contre cinq ou six à traiter les gens ? C’est nul, et même honteux d’utiliser ça en défense. » Lorsque son avocate lui demande s’il confirme que les trois prévenus les ont bien agressés ce soir-là, il l’affirme formellement.





Enfin, Maya a soulevé « énormément d’incohérences dans le récit des trois prévenus ». Elle aborde « deux moments choquants » : « voir Rayane El Abar me sauter dessus alors que je tirais Matteo de la bagarre » et le fait « de devoir me mettre face à mon ami Anthony en bouclier parce que j’avais peur qu’ils viennent à nouveau ». « Chaque fois qu’on essayait de partir, l'un des trois venait nous traquer et nous violenter. Jamais de ma vie je n’aurais pensé vivre ça, mon avenir est mis en jeu à cause d’eux. Je veux être pilote de ligne, mais je suis obligée d’être suivie par une psychologue parce que des scènes me rappellent la violence que j’ai vécu. Je me disais qu’ils ne s’arrêteraient jamais. »

