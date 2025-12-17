CorseNetInfos
Haute-Corse : deux accidents de la route sur la RT 10, quatre blessés


La rédaction le Mercredi 17 Décembre 2025 à 19:15

Deux accidents de la circulation se sont produits ce mercredi sur la RT 10, en Haute-Corse, à quelques heures d’intervalle. Ils ont fait quatre blessés.



Vers 11h30, un véhicule a effectué une sortie de route à forte vitesse au rond-point de Santa-Lucia di Moriani. Le conducteur, âgé de 70 ans, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers de Cervioni.
Blessé en urgence relative, il a été évacué vers le centre hospitalier de Bastia.

Un second accident est survenu vers 15h20 sur la commune de Ghisonaccia. Deux véhicules ont été impliqués, dont l’un a effectué plusieurs tonneaux. Trois victimes, toutes en urgence relative, ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers de Ghisonaccia et d’Aleria.
Après examen par le médecin du SAMU présent sur les lieux, elles ont été évacuées vers les centres hospitaliers de Bastia et de Corte.




