Loto du Patrimoine 2025 : une dotation de 420 000 euros pour deux sites corses en péril

La Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril, déployée par la Fondation du patrimoine avec le soutien du ministère de la Culture et de FDJ UNITED, a dévoilé ce mercredi les montants attribués aux sites départementaux sélectionnés en 2025. À l’échelle nationale, 21,4 millions d’euros sont répartis entre 102 projets en France métropolitaine et en outre-mer. Deux d’entre eux concernent la Corse, pour un montant cumulé de 420 000 euros.



Pour rappel, ces aides viennent compléter les financements publics ou l’autofinancement des collectivités afin de couvrir l’intégralité des besoins, dans la limite de 300 000 euros par site. Elles seront versées par la Fondation du patrimoine au fil de l’avancement des travaux, sur présentation des factures.





À Bastelica, la renaissance d’un ouvrage hydraulique du XIXe siècle



En Corse-du-Sud, le canal de l’Ajara, situé sur la commune de Bastelica, bénéficiera d’une dotation de 190 000 euros. Construit en 1875, cet ouvrage hydraulique long de 3 600 mètres permettait d’irriguer près de 140 hectares de terres agricoles et d’alimenter fontaines et abreuvoirs du village.



Fragilisé par les infiltrations, les éboulements et l’érosion, le canal fait aujourd’hui l’objet d’un vaste projet de restauration. Les travaux prévoient notamment la remise en place des pierres de taille, la réfection de l’étanchéité, la sécurisation du sentier touristique attenant et la restauration d’un escalier remarquable. Le chantier doit débuter au printemps 2026 pour une livraison attendue avant la fin de l’année.



