Loto du Patrimoine 2025 : une dotation de 420 000 euros pour deux sites corses en péril

La Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril, déployée par la Fondation du patrimoine avec le soutien du ministère de la Culture et de FDJ UNITED, a dévoilé ce mercredi les montants attribués aux sites départementaux sélectionnés en 2025. À l’échelle nationale, 21,4 millions d’euros sont répartis entre 102 projets en France métropolitaine et en outre-mer. Deux d’entre eux concernent la Corse, pour un montant cumulé de 420 000 euros.
Pour rappel, ces aides viennent compléter les financements publics ou l’autofinancement des collectivités afin de couvrir l’intégralité des besoins, dans la limite de 300 000 euros par site. Elles seront versées par la Fondation du patrimoine au fil de l’avancement des travaux, sur présentation des factures.
À Bastelica, la renaissance d’un ouvrage hydraulique du XIXe siècle
En Corse-du-Sud, le canal de l’Ajara, situé sur la commune de Bastelica, bénéficiera d’une dotation de 190 000 euros. Construit en 1875, cet ouvrage hydraulique long de 3 600 mètres permettait d’irriguer près de 140 hectares de terres agricoles et d’alimenter fontaines et abreuvoirs du village.
Fragilisé par les infiltrations, les éboulements et l’érosion, le canal fait aujourd’hui l’objet d’un vaste projet de restauration. Les travaux prévoient notamment la remise en place des pierres de taille, la réfection de l’étanchéité, la sécurisation du sentier touristique attenant et la restauration d’un escalier remarquable. Le chantier doit débuter au printemps 2026 pour une livraison attendue avant la fin de l’année.
À Morsiglia, sauver un édifice majeur du Cap Corse
En Haute-Corse, l’église paroissiale Saint-Cyprien de Morsiglia se voit attribuer 230 000 euros. Édifice du XVIe siècle de style pisan, inscrit aux Monuments historiques depuis 1996 avec son clocher et la confrérie attenante, l’église constitue un élément patrimonial majeur du Cap Corse.
Elle abrite plusieurs œuvres remarquables, dont une chaire à prêcher et des fonds baptismaux signés de l’ébéniste Giovanni Pellegrini, ainsi qu’un orgue datant de 1770, parmi les plus anciens conservés en Corse. L’état sanitaire du bâtiment suscite toutefois de vives inquiétudes, avec une fissure structurelle traversante, une toiture dégradée et des infiltrations menaçant fresques et objets d’art.
Le projet de restauration vise à consolider l’édifice, restaurer les décors et permettre l’accueil d’activités culturelles, comme des concerts ou des expositions, dans un village de 107 habitants. Le démarrage des travaux est envisagé pour la fin de l’année 2026.
Un appel à projets déjà ouvert pour 2026
Portée depuis 2017 par Stéphane Bern, la Mission Patrimoine s’appuie notamment sur le Loto du patrimoine, qui a permis cette année de reverser un montant record de 29,1 millions d’euros à la Fondation du patrimoine. Depuis sa création, plus de 1 000 sites ont été aidés à travers le pays.
L’appel à candidatures pour l’édition 2026 est d’ores et déjà ouvert. Propriétaires, communes, associations ou particuliers peuvent signaler des sites en péril jusqu’au 28 février 2026 sur la plateforme missionbern.fr
