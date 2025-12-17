Corsica Linea et Elyse Energy d’accord pour lancer un corridor maritime vert entre la Corse et le continent

La compagnie maritime, qui assure la desserte de la Corse depuis Marseille sous pavillon français, s’est fixé pour objectif de réduire de 40 % ses émissions de CO₂ d’ici 2030. Cette trajectoire repose à la fois sur le renouvellement de la flotte, l’optimisation énergétique des navires, la connexion électrique à quai dans les ports et, désormais, le recours à des carburants alternatifs.





Le e-méthanol au cœur de la stratégie

Dans ce cadre, le e-méthanol est identifié comme une solution compatible avec les contraintes d’exploitation en Méditerranée. Ce carburant bas-carbone permet de réduire à la fois les émissions de gaz à effet de serre et les émissions atmosphériques, en navigation comme à quai.

Le partenariat avec Elyse Energy doit permettre d’identifier les adaptations techniques nécessaires pour l’intégration progressive du e-méthanol au sein de la flotte de CORSICA Linea. Les deux acteurs travailleront également à l’élaboration d’une feuille de route commune pour structurer le futur corridor maritime vert Corse–continent.





Une filière industrielle structurée autour de Fos-sur-Mer

Le projet repose sur une chaîne industrielle intégrée, centrée sur l’axe Méditerranée–Rhône–Saône. Elyse Energy développe notamment le projet eM-Rhône, implanté sur la plateforme chimique des Roches-Roussillon (Isère), en partenariat avec Lafarge France. Ce site vise une production annuelle de 150 000 tonnes de e-méthanol.

Soutenu à hauteur de 115 millions d’euros par le Fonds européen pour l’innovation, ainsi que par l’État via la Garantie des Projets Stratégiques de Bpifrance Assurance Export, le projet est en cours d’instruction environnementale. La décision finale d’investissement est attendue d’ici un an, pour une mise en service prévue en 2029.





Un enjeu stratégique pour la desserte maritime

Pour Corsica Linea, ce projet s’inscrit dans une stratégie d’investissement de long terme. La compagnie indique avoir engagé 500 millions d’euros en quatre ans pour moderniser sa flotte et réduire son empreinte énergétique. "Corsica Linea plaide activement pour la création du 1er Corridor vert maritime français entre la Corse et le Continent. Une véritable vitrine de l'excellence technologique à la française à l'appui d'une vision moderne d'un service public exemplaire. Corsica Linea a investi 500 millions d'euros depuis 4 ans pour réduire l'empreinte énergétique de ses activités par le renouvellement de sa flotte et l'adaptation des navires existants. Cette collaboration avec Elyse Energy marque un signal fort pour le développement de hubs d'avitaillement en énergies nouvelles : l'accélérateur incontournable pour un transport maritime durable " soulignait, en effet, Pierre-Antoine Villanova, directeur général de la compagnie.

Les deux partenaires entendent faire du corridor vert Corse–continent une première à l’échelle nationale, avec l’objectif d’une production et d’un approvisionnement en carburants durables reposant sur une filière française.

“Avec Corsica linea, nous faisons avancer une filière française souveraine de e-méthanol etdémontrons que la décarbonation du transport maritime et la réduction des pollutions atmosphériquesdevient une réalité concrète. De la vallée du Rhône à la Méditerranée, nos projets eM-Rhône et NeoCarb illustrent combien les territoires sont au cœur de la transition énergétique maritime” confirmait de son côté Ludovic Izoird, directeur-général Exécutif d’Elyse Energy.