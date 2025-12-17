Le Centre communal d’action sociale de Bastia distribue 2 000 colis de Noël

À l’approche des fêtes de fin d’année, la ville de Bastia, par l’intermédiaire de son centre communal d’action sociale (CCAS), a procédé ce mercredi à la distribution des colis de Noël à destination des habitants les plus modestes. Organisée à la salle polyvalente de Lupino et à la mairie annexe sur la Place du Marché, cette opération concerne au total 2 000 colis, destinés aussi bien aux particuliers qu’aux structures d’accueil du territoire. « Nous avons pas moins de 1 400 colis pour les particuliers : 500 sont pour les quartiers nords, et 900 sont pour les quartiers sud de la ville », explique Françoise Filippi, vice-présidente du CCAS.





Pour bénéficier de ces colis, les habitants doivent répondre à certains critères, comme être âgé de 60 ans et plus, retraité ou pensionné, ou avoir moins de 60 ans mais être bénéficiaire de minima sociaux au titre du handicap, ou justifiant d’un revenu fiscal net inférieur ou égal à 100€. La période d’inscription pour bénéficier des colis de Noël s’étendait du 2 octobre au 30 novembre. La distribution, elle, se poursuit jusqu’au 19 décembre, et un service de livraison à domicile est également, grâce à la mobilisation d’étudiants. « Comme chaque année, on a pris des étudiants, notamment de l’université de Corte, et ils vont livrer des colis pendant trois jours aux personnes isolées ou qui ne peuvent pas se déplacer. »





Outre les particuliers, 600 colis sont également remis aux structures d’accueil de la ville, comme « les différents EHPAD de la ville et les différents foyers hébergeant des mineurs, des majeurs ou des adultes handicapés ». « Je pense au foyer A Sulana, U Pampasgiolu, le CHRS Maria Stella, Le Belvédère, A Scalinata et les ressortissants d'A Fratellanza, qui bénéficient aussi des colis », détaille Françoise Filippi. Cette année, chaque colis contient des produits festifs - bouteille de muscat pétillant, papillotes, marrons glacés, chocolat, nougat et terrine - pour permettre aux bénéficiaires de partager un moment convivial avec leurs proches pendant les fêtes. « C’est un panier bien complet pour les fêtes ».





Créer du lien pour les personnes isolées





Au-delà de l’aspect matériel, la distribution des colis de Noël permet de renforcer le lien social entre les habitants et la ville. « C’est un moment important : on le voit dès l'ouverture, il y a des gens qui viennent et qui se précipitent », souligne le maire Pierre Savelli. « Ça montre l'importance du dispositif, et ça montre aussi le fait que les gens sont très attachés à ce lien entre les municipalités et eux-mêmes et qu'au moment des fêtes, tout le monde a besoin d'un peu de réconfort. » Les bénéficiaires eux-mêmes confirment l’importance de cette initiative. Certains viennent chercher le colis pour leurs parents, d’autres pour eux-mêmes, toujours avec l’envie de partager ces produits festifs avec leurs proches.





Pour Françoise Filippi, la distribution va bien au-delà du simple contenu des colis. « C'est surtout le geste qui compte, et les gens qui ne peuvent pas s'acheter certains produits peuvent quand même en faire bénéficier leur famille, leurs petits-enfants… Les années précédentes, les gens étaient heureux de venir récupérer leur colis et de le partager en famille le soir ou de donner les papillotes qu'il y a dans le colis aux petits-enfants. » Malgré les 2 000 colis distribués cette année, le nombre de demandes ne cesse d’augmenter. « On a augmenté le nombre de colis l’année dernière, mais cette année, on a été obligé de limiter à 2 000. Malgré tout, je pense que les gens sont contents. »



En plus des colis de Noël, le CCAS organise d’autres actions en cette fin d’année pour rompre l’isolement et soutenir les habitants. « On organise aussi le réveillon du 31 décembre et 240 personnes, également sous condition de ressources, vont pouvoir bénéficier d’un repas complet avec un traiteur et une animation à 10 ou 30 euros. L’objectif, c’est vraiment de faire profiter toute la population, surtout ceux qui sont dans le besoin, afin de leur faire passer des fêtes de Noël “normales”. Les fêtes, c'est un moment important : beaucoup de gens sont isolés, seuls, un petit peu coupés de tout, et cet événement peut leur permettre de rencontrer d'autres personnes et de continuer à créer du lien et de le renforcer. »

