CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Stella Tagliati 03/12/2025 Ajaccio : une grève des bus de la Muvistrada provoque d’importants embouteillages 02/12/2025 Une délégation de la Chambre d’agriculture et de la MSA à Strasbourg pour défendre l’agriculture corse 01/12/2025 Violences conjugales à Ajaccio : 30 mois de prison dont 18 ferme pour le conjoint violent 01/12/2025

Ajaccio : une grève des bus de la Muvistrada provoque d’importants embouteillages


La rédaction le Mardi 2 Décembre 2025 à 10:42

Le STC Muvitarra organisait un barrage filtrant ce mardi matin à hauteur de la Fnac. Ce mouvement qui a causé d’importants embouteillages à l’entrée de ville a pour but de dénoncer des « menaces » sur le service de transport public



(Photos : Paule Santoni)
(Photos : Paule Santoni)
« Le service de transport public est menacé ». Dans un tract publié sur ses réseaux sociaux, le STC Muvitarra s’alarme et explique les raisons qui l’ont poussé à impulser une grève massivement suivie par les conducteurs du réseau de bus du pays ajaccien et un barrage filtrant qui ont paralysé l’entrée de ville d’Ajaccio ce mardi matin. 
 
« La CAPA projette de réduire l’offre de bus au profit d’un téléphérique dont l’utilité réelle pour les déplacements quotidiens reste à démontrer », pose en premier lieu le syndicat en déplorant en outre : « Alors que notre société est à l’équilibre budgétaire, la CAPA souhaite remettre en cause nos acquis sociaux et nos conditions de travail. Ces mesures affaibliraient durablement notre profession et la qualité du service rendu ».
 

Ajaccio : une grève des bus de la Muvistrada provoque d’importants embouteillages
Selon le STC Muvitarra, pour réaliser des économies, il serait « également envisagé de supprimer certains services sur des lignes pourtant très fréquentées ». « Ces suppressions pénaliseraient directement les usagers qui dépendent du réseau pour se rendre au travail, à l’école ou pour leurs démarches essentielles », alerte le syndicat en disant vouloir défendre « un service public de proximité, fiable et accessible à tous ».
 
« Notre mobilisation vise à protéger vos déplacements autant que nos conditions de travail », assure encore le STC Muvitarra.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos