Ajaccio : une grève des bus de la Muvistrada provoque d’importants embouteillages

« Le service de transport public est menacé ». Dans un tract publié sur ses réseaux sociaux, le STC Muvitarra s’alarme et explique les raisons qui l’ont poussé à impulser une grève massivement suivie par les conducteurs du réseau de bus du pays ajaccien et un barrage filtrant qui ont paralysé l’entrée de ville d’Ajaccio ce mardi matin.



« La CAPA projette de réduire l’offre de bus au profit d’un téléphérique dont l’utilité réelle pour les déplacements quotidiens reste à démontrer », pose en premier lieu le syndicat en déplorant en outre : « Alors que notre société est à l’équilibre budgétaire, la CAPA souhaite remettre en cause nos acquis sociaux et nos conditions de travail. Ces mesures affaibliraient durablement notre profession et la qualité du service rendu ».

