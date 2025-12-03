Ajaccio : une grève des bus de la Muvistrada provoque d’importants embouteillages

« Le service de transport public est menacé ». Dans un tract publié sur ses réseaux sociaux, le STC Muvitarra s’alarme et explique les raisons qui l’ont poussé à impulser une grève massivement suivie par les conducteurs du réseau de bus du pays ajaccien et un barrage filtrant qui ont paralysé l’entrée de ville d’Ajaccio ce mardi matin.
« La CAPA projette de réduire l’offre de bus au profit d’un téléphérique dont l’utilité réelle pour les déplacements quotidiens reste à démontrer », pose en premier lieu le syndicat en déplorant en outre : « Alors que notre société est à l’équilibre budgétaire, la CAPA souhaite remettre en cause nos acquis sociaux et nos conditions de travail. Ces mesures affaibliraient durablement notre profession et la qualité du service rendu ».
Selon le STC Muvitarra, pour réaliser des économies, il serait « également envisagé de supprimer certains services sur des lignes pourtant très fréquentées ». « Ces suppressions pénaliseraient directement les usagers qui dépendent du réseau pour se rendre au travail, à l’école ou pour leurs démarches essentielles », alerte le syndicat en disant vouloir défendre « un service public de proximité, fiable et accessible à tous ».
« Notre mobilisation vise à protéger vos déplacements autant que nos conditions de travail », assure encore le STC Muvitarra.
