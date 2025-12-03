Grève des bus de Muvistrada : la CAPA réagit et condamne

La rédaction le Mardi 2 Décembre 2025 à 20:02

Alors que les chauffeurs du réseau Muvistrada sont en grève illimitée depuis ce mardi matin, dans un communiqué au vitriol, la communauté d’agglomération dénonce « des blocages disproportionnés et injustifiables » et appelle à « la levée immédiate des obstacles pour rétablir le service minimum, reprendre les négociations dans un cadre sérieux et respecter les usagers ».