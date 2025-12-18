Formation et examens CCA hôtesse de l’air et steward à Ajaccio avec SkyWings

SkyWings développe la formation CCA en Corse

Seule possibilité pour les Corses d’obtenir leur CCA sur place sans délai ni déplacement sur continent, la formation CCA SkyWings à Ajaccio est organisée en collaboration avec l’Institut Consulaire de Formation – CCI de Corse, offrant un cadre structuré et professionnel aux futurs personnels navigants commerciaux.





Le CCA : une certification PNC indispensable pour travailler en Corse et partout en Europe

Le Cabin Crew Attestation (CCA) est un certificat européen réglementé par l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (EASA). Il constitue une condition obligatoire pour postuler auprès des compagnies aériennes basées dans l’Union européenne.

À Ajaccio, SkyWings dispense un programme CCA intensif de 4 semaines, conforme aux exigences réglementaires, incluant la sécurité cabine, la gestion des situations d’urgence, la lutte contre l’incendie, les procédures d’évacuation, les premiers secours, les exercices en piscine, ainsi qu’un module renforcé d’anglais aéronautique. Avantage de taille pour les insulaires, les examens CCA théoriques et pratiques sont organisés localement.





Une formation alignée sur la croissance du transport aérien

Le trafic mondial devrait atteindre près de 12 milliards de passagers d’ici 2030 selon les projections faites par l’Organisation Internationale du Transport Aérien (IATA). Cette évolution implique donc des besoins constants en nouveaux membres d’équipage cabine auprès des 250 compagnies aériennes européennes pour lesquelles le CCA est obligatoire.





Ajaccio, un environnement propice à la formation CCA

la Cité impériale offre un cadre particulièrement favorable à la formation des futurs hôtesses de l’air et stewards. La ville est ouverte sur la Méditerranée et tournée vers l’international et la Corse dispose de plusieurs aéroports la reliant au continent et aux principales villes européennes. Son environnement à taille humaine, combiné à des infrastructures adaptées et à un climat propice à l’apprentissage intensif, permet aux candidats de se concentrer pleinement sur leur programme européen CCA. La collaboration avec l’Institut Consulaire de Formation de la CCI de Corse garantit par ailleurs un cadre pédagogique structuré, conforme aux plus hauts standards de formation.

