A màghjina - Luce d’oru nant’à Santa Maria
Au cœur de la citadelle de Bastia, la rue historique Notre-Dame - Strada dritta - ouvre la perspective sur la majestueuse cathédrale Sainte-Marie baignée de lumière. Entre façades anciennes, volets patinés et pavés recp,stitués à l'ancienne, ce passage emblématique de Terra Nova conserve intacte l’âme méditerranéenne et l’histoire de la ville.
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