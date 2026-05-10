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A màghjina - Luce d’oru nant’à Santa Maria


le Dimanche 10 Mai 2026 à 07:20

Au cœur de la citadelle de Bastia, la rue historique Notre-Dame - Strada dritta - ouvre la perspective sur la majestueuse cathédrale Sainte-Marie baignée de lumière. Entre façades anciennes, volets patinés et pavés recp,stitués à l'ancienne, ce passage emblématique de Terra Nova conserve intacte l’âme méditerranéenne et l’histoire de la ville.
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