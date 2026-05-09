SC Bastia relégué en Ligue 3 après le chaos de Furiani

Au coup d’envoi, l’espoir existait encore. Mince, fragile, suspendu à une combinaison de résultats favorable permettant au Sporting d’accrocher la place de barragiste. Mais très vite, les illusions se sont dissipées. Dominés dans le jeu, nerveux et incapables de renverser une dynamique négative qui accompagne l’équipe depuis des semaines, les Bastiais ont encaissé deux buts qui ont plongé Furiani dans le silence puis dans la colère.

Cette défaite scelle une descente que beaucoup redoutaient depuis plusieurs mois. Malgré un effectif construit pour jouer les premiers rôles, le Sporting n’a jamais trouvé de stabilité. Changements, contre-performances à répétition, manque d’efficacité offensive et fébrilité défensive ont peu à peu conduit le club vers cette issue dramatique.

Mais au-delà du revers sportif, c’est surtout la fin de rencontre qui pourrait désormais coûter encore plus cher au club corse. Alors que les dernières minutes se jouaient dans une ambiance extrêmement tendue, plusieurs fumigènes et bombes agricoles ont été lancés depuis les tribunes. Face à la gravité des incidents et aux conditions de sécurité devenues précaires, l’arbitre a interrompu la rencontre.

Les deux équipes sont toutefois restées sur la pelouse pendant de longues minutes, sans regagner immédiatement les vestiaires, dans une atmosphère lourde et confuse.… mais sans aucune animosité entre joueurs sur le terrain. Dans le même temps les supporters déçus se concentraient encore sous la tribune Nord avec les mêmes artifices !

Le précédent face au Red Star FC était encore dans toutes les mémoires. Cette saison déjà, des incidents similaires avaient conduit à une interruption de match et à des sanctions disciplinaires. Mais cette fois, dans un contexte de relégation et de récidive, les conséquences pourraient être beaucoup plus sévères.

Le dossier devrait rapidement être examiné par la commission de discipline. Le Sporting s’expose à de lourdes sanctions : huis clos, retraits de points pour la saison prochaine, amendes importantes, voire sanctions administratives aggravées en cas de manquements jugés graves à la sécurité.

Pour un club déjà sportivement relégué, le risque est désormais de voir la chute se prolonger au-delà du terrain. À Furiani, samedi soir, c’est tout un symbole qui s’est effondré : celui d’un Sporting incapable de sauver sa place, puis incapable de maîtriser la fin d’un naufrage annoncé