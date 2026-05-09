Sporting : la défaite et une fin de match qui peut coûter cher

SC Bastia 0–2 Le Mans ( mi temps 0 -1 )

Stade Armand Cesari

12.342 spectateurs

Arbitre: Ruddy Buquet.

Buts pour Le Mans (Colas 16ème), Robin (90+1)

Avertissements: SC Bastia, Guidi (23ème), Ariss (40ème), Ducrocq (45+4): Le Mans : Voyer (3ème), Lauray (40ème)



SC Bastia

Olmeta, Guevara (Akueson 46ème), Ariss (40ème), Guidi (Roncaglia 74ème), Meynadier, Ducrocq (Merghem 60ème), Eickmayer, Zaouai, Janneh, Tomi (Sebas 23ème), Beliandjou (Vincent 60ème). Entraineur: Réginald Ray





Le Mans

Hatfout, Voyer, Yohou, Buades, Boisse, Quarshie, Lauray, Brettelle, Rabillard, Calodat, Colas (Gueyes 42ème). Entraineur : Patrick Videira

Le match:





C’est dans un Furiani bouillant et à guichets fermés, que le coup d’envoi de cette rencontre décisive a été donné dans une ambiance électrique, tant l’enjeu est immense pour les deux formations. Portés par son public dès les premières secondes, les Bastiais de Réginald Ray se sont présententé dans un 4-4-2 avec Félix Tomi et Ruben Beliandjou à la pointe de l’attaque, soutenus par Alexandre Zaouai dans l’entrejeu.

Le ton est rapidement donné avec une rencontre engagée et un premier avertissement distribué aux Manceaux dès la 3e minute. Si Le Mans prend la possession dès le coup d’envoi, le Sporting répond immédiatement. À la 8e minute, Alexandre Zaouai déborde avant de servir en retrait Jocelyn Janneh au point de penalty. La défense mancelle intervient in extremis, mais Bastia trouve son rythme.





Dominateurs dans l’intensité, les Turchini vont pourtant être punis sur coup de pied arrêté. Au quart d’heure de jeu, sur corner, la première tête d’Erwan Colas est repoussée sur la ligne par Dumè Guidi, mais le défenseur manceau suit parfaitement et propulse le ballon au fond des filets sur sa seconde tentative (0-1).

Quelques minutes plus tard, nouveau coup dur pour les bastiais avec la sortie sur blessure de Félix Tomi, remplacé par Jérémy Sebas (23e). Touchés, les Bastiais traversent alors une courte période de flottement avant de repartir de l’avant, notamment sur une frappe de Juan Guevara à l’entrée de la surface. Taclé dans son geste, le défenseur bastiais reste plusieurs secondes au sol avant de reprendre sa place.





À l’approche de la pause, Bastia croit tenir l’égalisation. Lancé seul dans la profondeur, Alexandre Zaouai se présente face à Ewan Hatfout mais bute sur le portier manceau.

L’arbitre, Ruddy Buquet renvoie finalement les deux équipes aux vestiaires au terme d’une première période tendue, marquée par quatre cartons jaunes et un tableau d’affichage favorable au Mans (0-1). Furiani siffle sont équipe à la mi-temps, alors que le maintien est déjà bien loin avec Laval qui mène de son coté 2 à 0 face à Boulogne.





Le retour des vestiaires débute avec un nouveau coup dur pour le Sporting : touché, Juan Guevara ne reprend pas sa place et cède la sienne à Gustave Akueson. Malgré l’urgence de la situation, les Bastiais peinent à emballer cette seconde période. À la 50e minute, Ruben Beliandjou est trouvé dans la surface mancelle mais sa tête manque le cadre.

Au fil des minutes, Furiani perd peu à peu de sa voix, comme résigné face à un maintien qui s’éloigne. Il faudra attendre l’heure de jeu pour voir les Turchini se réveiller enfin. Sur une frappe de Ruben Beliandjou, Bastia passe tout proche de l’égalisation. Mais dans la foulée, Le Mans répond immédiatement et manque le break sur une frappe qui vient s’écraser sur la transversale de Lisandru Olmeta.

Réginald Ray tente alors d’apporter du sang neuf avec l’entrée de Mehdi Merghem à la place de Tom Ducrocq.



Mais la tension monte d’un cran à la 70e minute lorsqu’Alexandre Zaouai s’écroule dans la surface après un contact litigieux. Ruddy Buquet ne bronche pas, déclenchant la colère de Furiani. Une décision contestée de plus dans une rencontre déjà très tendue.

Le coach bastiais joue ensuite ses dernières cartes : Anthony Roncaglia remplace Dumè Guidi tandis que Christophe Vincent entre à la place de Ruben Beliandjou. En face, Patrick Videira répond lui aussi avec plusieurs changements pour verrouiller son avantage.





Durant le dernière quart d’heure le Sporting manque encore d’efficacité offensive, symbole cruel d’une saison entière passée à courir après les buts. Le Mans, lui, fait preuve d’un réalisme clinique et assomme définitivement les Bastiais dans les derniers instants grâce à Milan Robin (0-2).

Le scénario de la fin du match était écrit : Jets de fumigènes et bombes agricoles interrompent les dernières secondes du match.



Le rêve du maintien s’effondre définitivement pour les hommes de Réginald Ray. Battu 2 à 0 par Le Mans, pendant que Laval s’imposait 2 à 1 face à Boulogne, le Sporting Club de Bastia est officiellement relégué en Ligue 3.