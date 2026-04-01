L’Hôpital Privé Sud Corse certifié avec mention par la HAS, une première pour un établissement privé insulaire

Attribuée à l’issue d’une procédure d’évaluation externe, cette certification repose notamment sur l’analyse des pratiques de soins, de l’organisation interne et de la gestion des risques. Elle distingue un nombre limité d’établissements au niveau national.Dans le détail, la HAS met en avant plusieurs éléments : la qualité de la prise en charge des patients, le niveau de sécurisation des soins, ainsi que la structuration des équipes et des procédures internes. L’évaluation prend également en compte la capacité des établissements à inscrire leurs pratiques dans une logique d’amélioration continue.La direction de l’établissement souligne un travail collectif mobilisant l’ensemble des personnels, médicaux comme non médicaux.« Cette certification avec mention est une immense fierté pour notre établissement. Elle vient récompenser le travail remarquable de l’ensemble de nos équipes et leur engagement sans faille », indique Elsa Piraudon, directrice de l’HPSC.Au-delà de cette reconnaissance, l’établissement s’inscrit dans un contexte plus large, celui de l’offre de soins en Corse. L’insularité continue de peser sur l’accès à certaines spécialités, obligeant encore des patients à se rendre sur le continent.Dans ce cadre, l’Hôpital Privé Sud Corse évoque la poursuite du développement de ses activités, notamment en matière de prises en charge spécialisées et de structures comme l’hôpital de jour. L’enjeu affiché est de renforcer une offre locale jugée encore incomplète sur certains segments.Cette certification constitue une étape dans ce processus, sans préjuger des évolutions à venir en matière d’organisation des soins sur le territoire.



