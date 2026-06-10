Rénovation énergétique : la CAPEB 2A organise une journée d'information ouverte à tous à Sarrola-Carcopino

La rénovation énergétique sera au cœur des débats ce jeudi 11 juin à la mairie annexe de Sarrola-Carcopino. De 10 heures à 17 heures, la CAPEB Corse-du-Sud organise la troisième édition des « Défis de la rénovation énergétique en Corse », une journée d'information et d'échanges destinée aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels du bâtiment.



Après une première édition organisée à Porticcio en mai 2024 et une deuxième à Sarrola-Carcopino en novembre de la même année, la CAPEB poursuit son travail de sensibilisation autour d'un sujet devenu incontournable pour les ménages comme pour les entreprises.



« L'objectif est vraiment d'expliquer tout ce qui est lié aux aides à la rénovation énergétique », résume Angélique Bianco, secrétaire générale de la CAPEB Corse-du-Sud. « Aujourd'hui, les dispositifs ont beaucoup évolué et les particuliers s'y perdent parfois. Nous voulons leur permettre de rencontrer directement les bons interlocuteurs et d'obtenir des réponses concrètes à leurs questions. »



Comprendre les aides et éviter les pièges



Isolation, changement de fenêtres, rénovation globale, chauffage performant ou encore énergies renouvelables : tous les aspects de la rénovation énergétique seront abordés lors de cette journée.



Les visiteurs pourront notamment découvrir les dispositifs proposés par le programme Aurélie porté par l'Agence d'Urbanisme et d'Énergie de la Corse (AUE) pour les rénovations d'ampleur, ainsi que les aides complémentaires mobilisables pour financer certains travaux.



Pour la CAPEB, l'enjeu est également de lutter contre la désinformation et les pratiques parfois douteuses auxquelles certains particuliers peuvent être confrontés. « Les gens sont souvent démarchés par des entreprises qui ne sont pas toujours sérieuses. Ils ne savent plus à quel saint se vouer. Là, ils auront en face d'eux toutes les personnes en mesure de répondre à leurs questions », souligne Angélique Bianco.



Afin d'apporter une information la plus complète possible, de nombreux partenaires seront présents tout au long de la journée.



L'AUE animera un espace consacré aux aides et à l'accompagnement des particuliers. EDF Agir Plus, D3F Furmazioni, spécialisé dans les formations liées aux énergies renouvelables, le CCCA-BTP avec son programme Boost, des bureaux d'études, des architectes ainsi que plusieurs entreprises locales participeront également à l'événement.



Les visiteurs pourront échanger directement avec les professionnels présents, découvrir des solutions innovantes adaptées aux réalités du territoire et assister à des démonstrations, notamment autour d'un exosquelette destiné à améliorer les conditions de travail sur les chantiers.



Le label RGE au centre des préoccupations



Cette journée sera également l'occasion de rappeler l'importance du label RGE (Reconnu Garant de l'Environnement), devenu incontournable pour accéder à de nombreuses aides financières.



« Pour que les clients puissent bénéficier des aides, il faut que les entreprises soient labellisées RGE », rappelle la secrétaire générale de la CAPEB. « C'est là que nous intervenons. Nous aidons les entreprises à obtenir cette qualification grâce à des formations et à un accompagnement dans le montage des dossiers. Ce n'est pas toujours évident, mais notre rôle est justement de les aider à franchir ces étapes dans les meilleures conditions. »



Organisation professionnelle représentant les entreprises artisanales du bâtiment de moins de dix salariés, la CAPEB fédère près de 300 adhérents en Corse et entend poursuivre ces actions de proximité.



« La rénovation énergétique ne peut réussir que si les particuliers disposent d'une information claire et fiable », estime Angélique Bianco. « Cette journée est l'occasion de rapprocher les habitants, les institutions et les entreprises artisanales afin de faire émerger des projets concrets adaptés aux réalités de la Corse. »



Un buffet sera offert à midi afin de prolonger les échanges dans un cadre convivial. Une quatrième édition des « Défis de la rénovation énergétique en Corse » est d'ores et déjà annoncée pour le mois d'octobre prochain à Porticcio.

