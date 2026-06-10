Saint-Antoine à Bastia : entre ferveur religieuse et fête populaire, 2 500 personnes attendues le 13 juin

La journée débutera dès 6h samedi matin avec les premières messes, se succédant toutes les heures jusqu'à 10h30, heure à laquelle l'évêque du diocèse présidera la célébration principale. "C'est une fête qui rassemble beaucoup de monde, à chaque messe l'église est pleine", confie le père François-Dominique David, gardien du couvent. L'après-midi, une grande procession traversera le bas du quartier à 17h, avant la messe de clôture à 19h. La veille, le 12 juin à 20h30, une première procession aura lieu dans le haut du quartier. Entre 2 500 et 3 000 personnes sont attendues sur l'ensemble de la journée, venues de Bastia mais aussi de Balagne, de Corte et de toute la Haute-Corse.
Une tradition plusieurs fois centenaire
La Saint-Antoine s'inscrit dans une tradition qui remonte à plusieurs siècles à Bastia. Elle est précédée de la treizaine, treize jours de veillées et de prédications du 31 mai au 12 juin, "traditionnellement bien suivie et attendue par les Bastiais". La fête est aussi marquée par le pain de Saint-Antoine, un pain béni dont la tradition est profondément ancrée dans une dimension de charité. "C'est fait pour être partagé, c'était un pain qu'on portait à la messe, béni, et qu'on allait après porter aux malades, aux personnes en difficulté", explique le père David. Toute l'année, le couvent fonctionne comme un sanctuaire où les fidèles viennent allumer des bougies et déposer leurs intentions de prière, chaque mardi étant dédié à Saint-Antoine.
Kermesse et soirée festive
Au-delà du volet religieux, la journée propose aussi une kermesse avec plusieurs stands, dont une pêche à la ligne, une loterie et un vide-grenier, ainsi qu'un buffet et un bar. Le soir, l'ambiance devient festive avec des groupes de musique corse. Mai Pesce sera présent, accompagné de Sissi Palandri qui animera la soirée. L'ensemble est organisé par l'Associu U Pane di Sant'Antone, dont les fonds récoltés servent à l'entretien du couvent. "C'est ouvert vraiment à tous", insiste le père David. "Il y a des gens vraiment croyants et d'autres qui veulent juste passer un moment festif. C'est très convivial, ça rejoint tout le monde."
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