Saint-Antoine à Bastia : entre ferveur religieuse et fête populaire, 2 500 personnes attendues le 13 juin

La Saint-Antoine s'inscrit dans une tradition qui remonte à plusieurs siècles à Bastia. Elle est précédée de la treizaine, treize jours de veillées et de prédications du 31 mai au 12 juin, "traditionnellement bien suivie et attendue par les Bastiais". La fête est aussi marquée par le pain de Saint-Antoine, un pain béni dont la tradition est profondément ancrée dans une dimension de charité. "C'est fait pour être partagé, c'était un pain qu'on portait à la messe, béni, et qu'on allait après porter aux malades, aux personnes en difficulté", explique le père David. Toute l'année, le couvent fonctionne comme un sanctuaire où les fidèles viennent allumer des bougies et déposer leurs intentions de prière, chaque mardi étant dédié à Saint-Antoine.

