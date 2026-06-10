Ajaccio : les clubs Coup de Pouce célèbrent 17 ans d'engagement contre l'échec scolaire

Sourires, diplômes, cadeaux et fierté partagée. La grande galerie du Palais Fesch a accueilli ce mercredi matin la cérémonie de clôture des clubs Coup de Pouce de la Ville d'Ajaccio, en présence des enfants, des familles, des enseignants, des animateurs et des partenaires institutionnels.



Depuis 17 ans, la municipalité, à travers sa Direction de la Réussite Éducative (DRE), développe une politique volontariste de prévention contre l'échec scolaire. En partenariat avec l'Éducation nationale et avec l'appui de l'association nationale Coup de Pouce, elle accompagne chaque année les élèves les plus fragiles afin de leur redonner confiance et de consolider leurs apprentissages fondamentaux.



Pour l'année scolaire 2025-2026, près de 110 enfants ont bénéficié du dispositif à travers 21 clubs répartis dans plusieurs écoles de la ville : huit clubs Lecture-Écriture (CLÉ) pour les élèves de CP, sept clubs Lecture-Écriture-Mathématiques (CLÉM) pour les CE1 et six clubs de Langage (CLA) destinés aux enfants de grande section de maternelle.





« Chaque enfant a un potentiel de réussite »



Nouvellement déléguée à la réussite éducative, Laetitia Costa a profité de cette cérémonie pour adresser un message fort à l'ensemble de la communauté éducative. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer une belle réussite collective », a-t-elle souligné, saluant l'engagement de la Ville, de l'Éducation nationale, des partenaires institutionnels, des animateurs et des familles.



L'élue a notamment rappelé l'importance d'agir dès les premières années de scolarité : « Les clubs Coup de Pouce nous montrent combien un accompagnement précoce peut changer un parcours, renforcer la confiance, susciter le plaisir d'apprendre et ouvrir le champ des possibles. » Pour elle, le dispositif repose sur une conviction simple : « Chaque enfant a en lui un potentiel de réussite, à condition de lui donner les moyens de l'exprimer et de le développer. »





Une action globale auprès des familles



À la tête du Programme de Réussite Éducative, Stéphanie Simonet-Pantalacci a rappelé que l'action menée dépasse largement le seul cadre scolaire. « Notre objectif est de ne pas considérer l'enfant uniquement comme un élève, mais de l'accompagner dans sa globalité, en tenant compte de son environnement familial et social », explique-t-elle.



Financé dans le cadre de la politique de la ville, le Programme de Réussite Éducative intervient aujourd'hui dans huit groupes scolaires des quartiers prioritaires d'Ajaccio. Aux côtés de trois assistantes sociales, l'équipe construit des parcours individualisés et collectifs destinés à favoriser le bien-être de l'enfant et de sa famille.



Concrètement, les élèves sont repérés par les enseignants et les directeurs d'école. Les clubs accueillent chacun cinq enfants présentant de petites fragilités en lecture, en langage ou en mathématiques. Les séances se déroulent tous les soirs, de 16h30 à 18 heures, directement dans les établissements scolaires.





« Un partenaire essentiel pour la réussite des enfants »



Présent lors de la cérémonie, l'inspecteur d'académie de la Corse-du-Sud, Dominique Poggioli, a salué un dispositif devenu incontournable au fil des années. « C'est un partenaire essentiel pour la réussite de nos enfants, notamment dans les écoles situées dans les quartiers prioritaires », a-t-il déclaré.



Pour le représentant de l'Éducation nationale, l'intérêt du dispositif réside autant dans le renforcement des apprentissages fondamentaux que dans le gain de confiance qu'il procure aux élèves. « Il est primordial d'intervenir dès la grande section de maternelle et le CP, parce que c'est là que tout commence. Ce sont des années fondamentales dans le parcours scolaire d'un enfant », rappelle-t-il.



Après dix-sept années d'existence, le bilan est selon lui sans équivoque : « On observe un avant et un après. À chaque cérémonie de clôture, on voit des enfants fiers de leurs progrès. Sans même toujours s'en rendre compte, ils améliorent leurs apprentissages et gagnent en assurance. »



Parmi les enfants mis à l'honneur figurait Mathilda, élève de CP à l'école Simone-Veil. Avec sa spontanéité et son sourire, la jeune fille a parfaitement illustré l'esprit des clubs Coup de Pouce. « On travaille sur un cahier bleu. Après, des fois, on fait des jeux et on écoute des histoires », raconte-t-elle. Au-delà des apprentissages, ce sont aussi les liens créés avec les autres enfants qu'elle retient : « J'aime bien parce qu'on se fait des copains. » Et lorsque la question des progrès scolaires est abordée, la réponse fuse : « Oui, ça m'aide. J'ai un petit peu plus de bonnes notes. » Une phrase simple qui résume à elle seule la philosophie du dispositif : apprendre autrement, reprendre confiance et retrouver le plaisir de réussir.



Après la remise des diplômes et des cadeaux, les élèves ont pu participer à une visite du musée ainsi qu'à plusieurs ateliers ludiques organisés dans la cour du Palais Fesch, concluant ainsi une année placée sous le signe de la persévérance, du partage et de la réussite.

