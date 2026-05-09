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Interruption de la rencontre SC Bastia-Le Mans : une heure pour décider…


Christophe Giudicelli le Samedi 9 Mai 2026 à 22:55

Mené 2 à 0 par Le Mans lors de l’ultime journée de Ligue 2, le Sporting Club de Bastia a vu sa rencontre définitivement arrêtée à la derniere minute de jeu après des jets de fumigènes et de bombes agricoles sur la pelouse qui ont poussé l’arbitre Ruddy Buquet et le délégué à interrompre puis stopper définitivement le match. Il aura des prolongations devant la commission des compétitions pour Le Mans et de disciplie pour le SC Bastia !



Ligue 2 : Le match entre le Sporting Club de Bastia et Le Mans (0-2) arrêté définitivement
Ligue 2 : Le match entre le Sporting Club de Bastia et Le Mans (0-2) arrêté définitivement

La décision a été annoncée après une heure d’interruption. À  la suite des incidents survenus en fin de rencontre, et malgré plusieurs annonces pour calmer les supporters, il a finalement été décidé de renvoyer définitivement les équipes aux vestiaires.
L'annonce d'arrêter définitivement le match a été effectuée une heure après l'interuption de la rencontre par l'arbitre du match Ruddy Buquet

Alors que les Bastiais étaient menés 2 à 0 sur la pelouse d’Armand-Cesari, des supporters situés en tribune Ouest ont lancé des fumigènes et des bombes agricoles sur le terrain. L’arbitre a immédiatement interrompu la rencontre et renvoyé les joueurs aux vestiaires. Après plus d'une heure de réunion, la décision a été prise de ne pas reprendre le match pour des raisons de securité.
Si les bastiais sont relégués en Ligue 3, la situation semble être plus complexe pour la montée du Mans en Ligue 1 qui devra probablement attendre la décision de la commision des compétitions.

Le stade s’est progressivement vidé de ses supporters, tandis qu’une centaine d’entre eux se sont massés derrière la tribune Nord.

 





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