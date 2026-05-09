Interruption de la rencontre SC Bastia-Le Mans : une heure pour décider…

La décision a été annoncée après une heure d’interruption. À la suite des incidents survenus en fin de rencontre, et malgré plusieurs annonces pour calmer les supporters, il a finalement été décidé de renvoyer définitivement les équipes aux vestiaires.

L'annonce d'arrêter définitivement le match a été effectuée une heure après l'interuption de la rencontre par l'arbitre du match Ruddy Buquet



Alors que les Bastiais étaient menés 2 à 0 sur la pelouse d’Armand-Cesari, des supporters situés en tribune Ouest ont lancé des fumigènes et des bombes agricoles sur le terrain. L’arbitre a immédiatement interrompu la rencontre et renvoyé les joueurs aux vestiaires. Après plus d'une heure de réunion, la décision a été prise de ne pas reprendre le match pour des raisons de securité.

Si les bastiais sont relégués en Ligue 3, la situation semble être plus complexe pour la montée du Mans en Ligue 1 qui devra probablement attendre la décision de la commision des compétitions.



Le stade s’est progressivement vidé de ses supporters, tandis qu’une centaine d’entre eux se sont massés derrière la tribune Nord.





