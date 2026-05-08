Patrick Videira de retour à Furiani avec Le Mans : "Ce sera très dur, j'y suis préparé ».

Le 7 novembre 2004, l’équipe de Rodez alors en CFA, se rend en Corse pour affronter la réserve du Sporting. Dans l’avion privé mis à disposition par le président du club ruthénois, entre autres : : Régis Brouard, l’entraîneur et Patrick Videira, milieu de terrain. Vingt minutes avant d’arriver à l’aéroport de Bastia-Poretta, alors que l’avion se trouve à 5 700 mètres d’altitude, au-dessus de la Méditerranée, la porte latérale d’accès des passagers s’ouvre soudainement. Patrick Viedera, assis face à la porte, se retrouve face au vide, sauvé par sa ceinture de sécurité.





En 2018, Patrick Videira qui vient de passer deux ans comme entraineur à Istres est séduit par le discours de Philippe Ferroni, le président de l’AS Furiani-Agliani alors pensionnaire de National 3. Il y restera 6 ans avec en 2022 une accession en N2. Patrick Videira en profitera pour passer ses diplômes d’entraineur professionnel. « Ces 6 années à Furiani constituent une des périodes les plus importantes de ma vie. J’ai été accueilli les bras ouverts, j’ai trouvé une famille, des amis. Ça, je ne peux pas l'oublier ».





En 2024, Le Mans FC, club de National, l’enrôle, et pour sa première saison le fait monter en Ligue 2. En cette saison 2025/2026, voilà le club aux portes de la Ligue 1, 2e derrière l’intouchable Troyes et possédant 2 points d’avance sur St Etienne et le Red Star, deux formations qui recevront ce samedi, respectivement, Amiens, d’ores et déjà relégué en Ligue 3, et Montpellier qui n’a plus rien à espérer ni à craindre dans ce championnat. Autrement dit les protégés de Patrick Videira devront s’imposer à Furiani face à un Sporting lui aussi condamné à vaincre, tout en lorgnant le résultat de Laval, à cette heure barragiste, face à Boulogne,





«A l’orée de la saison j’avais tout de suite coché la date de ce match à Furiani » souligne Patrick Videira. « Aujourd’hui c’est la pire des situations qui s’affiche. Il nous faut gagner pour être certains de monter et Bastia doit faire de même pour espérer disputer les barrages. En début de saison je les voyais en haut et nous on se devait de viser la montée pour justement éviter la relégation. Mais dans le football, il n’y a pas de place pour les sentiments. Chacun a la volonté de gagner. Pendant 90 minutes, chacun va pousser de son côté. Quand on est compétiteur, quand on fait ce métier-là, on se doit d'être professionnel. Aujourd'hui, on se doit de faire tout le nécessaire, vis-à-vis du maillot que l'on porte. Il faut faire abstraction des sentiments, on n'a pas le choix. Il faut faire avec, il faut rester professionnel. Il me faut faire abstraction de ces sentiments pour le Sporting, un club dont je partage les valeurs de respect, de fidélité. J’ai beaucoup de respect pour les gens du club, pour les supporters, je me reconnais dans leurs valeurs. Sur le terrain ça va être compliqué forcement. Bastia est revenu dans la course au maintien et ils sont beaucoup mieux depuis trois matchs, avec sept points en trois rencontres. Aujourd'hui, je suis coach du Mans FC et je me dois de tout faire par rapport à mon club. Ce sera très dur, j'y suis préparé ».