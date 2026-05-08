A màghjina - Algaiola luminosa
La baie d’Algajola offre ici un visage changeant, sculpté par une lumière en perpétuel mouvement. Entre les rochers polis par les embruns, les eaux turquoise et les reliefs de la Balagne qui se fondent dans l’horizon, le paysage semble évoluer à chaque minute sous le jeu des nuages et des éclaircies.
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