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A màghjina - Algaiola luminosa


le Vendredi 8 Mai 2026 à 07:15

La baie d’Algajola offre ici un visage changeant, sculpté par une lumière en perpétuel mouvement. Entre les rochers polis par les embruns, les eaux turquoise et les reliefs de la Balagne qui se fondent dans l’horizon, le paysage semble évoluer à chaque minute sous le jeu des nuages et des éclaircies.
Si, comme Olivier Le Claire, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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