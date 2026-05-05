Nazione : "le F.L.N.C, une institution légitime de notre réalité nationale face à l’arbitraire d’un ordre étranger"

De NAzione

"Il y a un demi-siècle jour pour jour naissait le F.L.N.C.(Fronte di Liberazione Naziunale di a Corsica).

Notre peuple se dotait ainsi d’un outil incontournable au service de la défense de ses droits inaliénables sur sa terre. Cet espace de lutte organisé en dehors du carcan des institutions coloniales a permis de s’opposer à la violence permanente, toujours d’actualité, de l’Etat français qui fait tout pour étouffer notre conscience nationale. Il a permis aussi aux Corses de penser leur avenir en termes de souveraineté, de liberté et de dignité retrouvées, en dehors du cadre de la dépendance et de la soumission que l’on continue d’imposer dans notre pays.

Le F.L.N.C. est ainsi rentré dans l’Histoire, et demeurera un repère, une institution légitime de notre réalité nationale face à l’arbitraire d’un ordre étranger.

Les patriotes qui, depuis des décennies, se sont engagés dans ce combat, le plus difficile, en payant trop souvent le prix de la liberté ou de la vie, méritent, au-delà de toute forme de commémoration, notre solidarité sans faille, celle d’un peuple qui a vocation à accomplir pleinement son destin national.

Cette solidarité politique et humaine, notre courant l’a toujours exprimée, et, en cette date anniversaire, Nazione tient à la réaffirmer, afin qu’une réelle solution politique puisse être envisagée, consacrant enfin le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.50 anni di lotta, 50 anni di sulidarità pupulare.



Più ch’è mai, à populu fattu bisogn’à marchjà"