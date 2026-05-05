IV - 50 ans de la création du FLNC – Antoine Battestini : « On pensait qu’on arriverait, un jour ou l’autre, à faire céder la France »

- 50 ans après, quel regard portez-vous sur tout cela, sur le jeune que vous étiez, sur les actions que vous avez faites ?

- D’un point de vue personnel, je ne regrette rien, absolument rien ! J’ai tellement appris dans un condensé d’années courtes, 5 ou 6 années, j’ai tellement vécu de choses fortes, soumis aussi à des choses dures que, même dans une vie entière, peu de gens peuvent vivre : la trahison, la lâcheté, et surtout les problèmes humains, la solidarité, l’amitié vraie, toutes ces choses dans les excès en un temps très court. D’un point de vue de l’État, j’ai le sentiment d’un gâchis parce qu’il y a eu beaucoup de victimes, de morts. Je dirais même qu’il faudrait presque juger l’État français pour crimes contre l’humanité pour ne pas avoir donné l’autonomie à la Corse, il y a 50 ans. Cela peut paraître excessif, mais l’autonomie, ce n’est rien ! Il y a nombre de régions d’Europe, du monde, qui sont autonomes. La Sardaigne l’est depuis presque 80 ans. Si l’État français, dans sa grande générosité, avait donné l’autonomie à la Corse, il y a 50 ans, il n’y aurait pas eu tous ces drames, tous ces morts, le préfet Érignac ne serait pas mort, Yvan Colonna serait toujours vivant. Aujourd’hui encore, nous allons devoir passer devant les sénateurs et les députés qui vont égratigner la moindre petite virgule d’un statut d’autonomie, alors que ce n’est rien, rien du tout ! 50 ans après ! L’État français est un État fasciste, il est tellement figé dans des principes qui remontent au Moyen Âge, qu’il ne cède en rien. Si on avait été autonome, on aurait un vécu de 20 ou 30 ans et on aurait pu faire un référendum, en sachant si la Corse peut vivre de l’indépendance ou pas. On aurait un bilan qui ne serait pas celui d'aujourd'hui avec une collectivité où l’on voit des autonomistes se déchirer pour être calife à la place du calife ! Juste pour prendre la place de l’autre, il n’y a pas de politique derrière ! C’est pitoyable ! C’est pour moi un déchirement de voir ce qui s’est passé pour l’élection municipale à Bastia, il y a un mois. On a vu des Tattistes, des Zuccarellistes, des Giacobbistes, des Communistes, tous les partis de droite, se mettre ensemble avec le PNC. De l’avis général, ces méthodes sont perçues par tous les militants de la première heure comme une trahison, voire une collaboration. Même si ces propos sont excessifs, il faut retrouver le sens commun et être dans une démarche constructive. La Corse est un pays magnifique, merveilleux, où on peut tout faire et où tout reste à créer, mais au lieu d’être dans une démarche constructive, on s’enfonce dans des guerres de pouvoir.



- D’un point de vue de la théorie politique, rien de nouveau n’a été ajouté en 50 ans ?

- Exactement, rien de nouveau ! On vit sur le passé, on espère la construction d’une société future avec des principes, mais chaque fois qu’il y a une volonté d’avancer sur des choses, même des petites choses, il y a un problème. On fait une polémique sur l’achat d’un livre, c’est significatif d’une tendance droitière qui veut prendre le pouvoir, qui fait du populisme. Il n’y a rien de pire !



- Etes-vous déçu, en tant que militant de la première heure, par l’évolution actuelle de la Corse ?

- Oui, profondément ! Je ne veux pas juger l’action de l’Exécutif, je siège au CESEC, donc je vois les propositions qui sont faites. Il y a des gens très compétents, capables d’analyser les situations, mais il n’y a pas la structure politique qui permet de le faire, d’aller plus loin, de gérer les affaires de manière plus rigoureuse et sérieuse par un statut d’autonomie qui donne des marges de manœuvre plus importantes. On gère administrativement et techniquement une collectivité, mais on n’influe pas une politique pour un avenir différent et meilleur. La Corse est quand même la région la plus pauvre de France, c’est un marqueur. Elle a le taux de natalité le plus bas jamais enregistré, elle subit une colonisation de peuplement de plus en plus massive avec 5000 personnes qui arrivent chaque année. Qu’est-ce que ça veut dire ? C’est très simple, les Français ont tout compris. Là où ils n’arrivent pas par la force et la répression, ils vont y arriver par la colonisation de peuplement. Il y a quand même un paradoxe incroyable ! Il y a 50 ans, quand on faisait des centaines d’attentats, les Français ne s’installaient pas en Corse, le territoire était protégé, le littoral était protégé, il n’y avait pas d’investissement massif, il y avait des prête-noms bien sûr, mais les Français avaient peur de venir. Aujourd’hui, ils viennent en Corse parce qu’on dit que c’est la région de France la plus sûre, parce qu’on n’est pas à Marseille, à Issy-les-Moulineaux ou dans le 9-3 ! Il y a fort à parier, et c’est même quasiment certain, que si on continue comme ça, dans 20 ans, les Français seront majoritaires partout - ils le sont déjà ! - ils prendront les mairies, ils présideront la collectivité. C’est une évidence, c’est mathématique ! Il faut pourtant relever ces défis, donner de l’espoir et un avenir pour nos enfants, s’unir et faire de ce pays le fleuron de Méditerranée.



Propos recueillis par Nicole Mari.

