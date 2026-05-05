III - 50 ans de la création du FLNC- Jo Peraldi : "Nous voulions reprendre en main le destin de la Corse"

Loin de la Corse, vous êtes né et avez grandi en Algérie. Après avoir passé quelques vacances sur l’île, vous y rentrez définitivement et vous y installez en 1963. Qu’est ce qui va alors déterminer votre engagement ?

Mes parents sont rentrés en 1962, suite à l’indépendance. Pour ma part, je suis resté en Algérie jusqu’à fin avril 1963, car j’ai continué à travailler en tant que militaire pour les services spéciaux. Lorsque j’arrive en Corse, je suis à mille lieux de penser que quelques années après je vais retrouver le terrain d’un combat. En juin 1963, je commence à travailler au Provençal-Corse, et comme tout débutant je fais des reportages pour la locale. C’est comme cela que je commence à tourner dans toute la Corse. Je vois alors l’état de paupérisation catastrophique de l’intérieur et je suis choqué. Et au fur et à mesure de mes reportages je découvre qu’il n’y a pas de route, pas de téléphone, pas d’électricité, pas de tout à l’égout, pas d’eau au robinet… Par rapport à ce que j’avais connu en Algérie, c’était la république bananière, la misère la plus totale. C’était scandaleux. Et puis, au fur et à mesure, je me suis aussi rendu compte de la manière dont fonctionnaient nos élus : ils étaient responsables de la situation de la Corse qui vivait sans état de droit et dans une absence de tout développement économique. C’étaient l’assistanat, le clientélisme, la fraude électorale, le service rendu qui régnaient. Si un élu donnait un emploi à une personne, il fallait ensuite que sa famille vote pour lui à vie. Et les gens ne se rendaient pas compte de cela. C’est là où je décide de m’attaquer au système des élus qui nous faisaient vivre sous leur joug. Je m’en prends également à ceux qui les protégeaient, c’est-à-dire le plus haut niveau de l’État. C’est ainsi qu’en 1963, nous avons commencé avec Jean-Pierre Susini à créer Ghjustizia Paolina.



On assiste alors aux débuts de la lutte clandestine en Corse. Comment ce mouvement prend-il forme à l’époque ?

Quelques groupuscules avaient déjà fait quelques attentats, notamment en 1964 lors de la répartition des terres, de ces lots de la Plaine Orientale qui étaient destinés à de jeunes agriculteurs corses et qui ont été donnés aux rapatriés d’Algérie. Quand on voit cela, on se dit que ce n’est plus supportable que les Corses soient considérés comme un sous-peuple. Jean-Pierre Susini crée Ghjustizia Paolina et c’est tout de suite très costaud. Pour ma part, je suis régionaliste à l’époque et je suis recruté sur Ajaccio, mais il y a des représentants partout en Corse. Et nous faisons des attentats très durs. Par exemple, contre les avions école de la BAN - des avions de chasse qui se posaient sur les portes-avions – qui étaient stationnés à Campo dell’Oro, du côté de l’aéroclub. Et un soir, à deux, nous sommes allés faire des repérages. Le lendemain, malgré les miradors et les chiens, les six avions avaient le nez par terre.



Qu’est ce qui décide la création du FLNC le 5 mai 1976 ?

Ghjustizia Paolina ne pouvait pas perdurer. C’était vraiment une structure militaire avec des attentats très durs. Donc on a voulu être plus léger, faire sauter des bâtiments, créer des dégâts importants, mais empêcher les blessés et les morts. Et le 5 mai 1976, à l’initiative de Nanou Battestini et de Jean-Pierre Susini, nous avons créé le FLNC. L’organisation est mise sur pied par des personnes de sensibilités différentes. Nous savions que chacun retrouverait ses sensibilités politiques dans le cadre d'élections à venir, mais d'abord il fallait gagner, il fallait que le destin de la Corse soit géré par nous. Mais il ne s'agissait pas d'une lutte de libération nationale, comme certains ont pu le dire, parce qu'une lutte de libération nationale impose des actions fortes, des assassinats, des embuscades contre les forces répressives, … Cela n'a pas été le cas. Avec le FLNC, il s'agissait plus d'actions de harcèlement, en faisant plus de dégâts matériels et en évitant les blessés, surtout les morts, afin que Paris entende enfin nos revendications. Nous n'avons jamais milité pour l'indépendance. Nous étions dans une lutte de harcèlement pour l'obtention de la maitrise de notre destin dans le cadre de la République et d’une reconnaissance de souveraineté dans le cadre européen. C'est tout.

