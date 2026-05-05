A màghjina - Alba aiaccina
Le golfe d’Ajaccio s’embrase aux premières lueurs du jour, sous un ciel strié de rouge et d’orange. La lumière se reflète sur une mer parfaitement calme, créant une bande lumineuse au cœur de la baie. Les immeubles et les collines restent encore plongés dans l’ombre, tandis que les montagnes en arrière-plan se dessinent peu à peu. Un instant fugace, entre nuit et jour, qui précède le réveil de la ville.
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