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A màghjina - Alba aiaccina


le Mardi 5 Mai 2026 à 07:25

Le golfe d’Ajaccio s’embrase aux premières lueurs du jour, sous un ciel strié de rouge et d’orange. La lumière se reflète sur une mer parfaitement calme, créant une bande lumineuse au cœur de la baie. Les immeubles et les collines restent encore plongés dans l’ombre, tandis que les montagnes en arrière-plan se dessinent peu à peu. Un instant fugace, entre nuit et jour, qui précède le réveil de la ville.
Si, comme Annaick Mazzieri , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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